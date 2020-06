PSG : Gloire Bunga (16 ans) quitte le club pour Fribourg

Merci pour toutes ces années l’aventure se termine plus tôt que prévu avec des choix difficiles, mon chemin prends une route différente.Très reconnaissant envers le PSG j’ai eu la chance de porter les couleurs de ce grands club . Merci a tout les coach, dirigeants et bénévoles du club de m’avoir accompagné tout au long de mon parcours. Toute bonne chose a une fin mais mon cœur reste PARISIEN . Merci pour tout 🔴🔵

A post shared by Gloire Bunga Capitao 🦍 (@g.bunga5) on Jun 20, 2020 at 3:52am PDT