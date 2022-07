PSG - Gamba Osaka : Streaming, Chaine TV, où voir le match

Le PSG dispute ce lundi le dernier match de sa tournée japonaise. Galtier aura l’opportunité de procéder à une ultime revue d’effectif.

Ce lundi, et à six jours du trophée des champions contre le FC Nantes à Tel-Aviv, le PSG va jouer son tout dernier match de préparation. Les champions de France défieront une troisième équipe japonaise, à savoir le Gamba Osaka.

Après le succès sur le plus petit des écarts contre Kawasaki Frontale (2-1) et une victoire plus probante face à Urawa Red Diamonds (3-0), Mbappé et ses partenaires vont tenter d’enchainer. Même si le résultat n’est pas forcément important, préserver la bonne dynamique apparait comme essentiel avant d’entamer les choses sérieuses.

Kalimuendo vise la passe de trois

Christophe Galtier continuera à peaufiner ses réglages, tout en donnant du temps de jeu à tout le monde. Ainsi, il est fort probable qu’il préserve Mbappé au coup d’envoi vu que le Bondynois avait joué d’entrée le dernier match. A contrario, Messi et Neymar devraient débuter cette fois-ci.

Arnaud Kalimuendo est aussi pressenti pour jouer d’entrée. L’ancien lensois essayera de faire la passe de trois, en scorant pour la troisième fois de suite. Ça serait une belle façon de montrer qu’il peut être d’un apport précieux à cette équipe, alors qu’il avait été mis sur la liste des transferts et qu’une recrue reste espérée dans son secteur.

La compo probable du PSG :

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Gueye (ou Verratti), Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Kalimuendo.

Où voir le match ?

Ce match amical entre Gamba Osaka et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur beIN SPORTS 2 et PSG TV Premium, ce samedi, à partir de 12 heures. Il sera également possible de le regarder sur la plateforme de streaming du groupe beIN, beIN CONNECT.