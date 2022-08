PSG : Galtier explique la soirée difficile de Mbappé

Boudeur par moments, Kylian Mbappé a également raté un penalty avant de finalement réussir à marquer en seconde période.

Le manager du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a expliqué pourquoi Kylian Mbappé a semblé bouder le terrain après ne pas avoir reçu de passe de Vitinha lors de la victoire du club contre Montpellier samedi.

L'attaquant français a fait partie des buteurs lors de son retour dans le onze de départ du PSG, qui a écrasé son adversaire 5-2 pour obtenir deux victoires sur deux en Ligue 1.

Mbappé s'arrête en pleine action

Cependant, Mbappé a également manqué un penalty en première mi-temps et a semblé s'emporter lors d'une attaque.

Au cours du match, le milieu de terrain du PSG Vitinha a effectué une course dans l'axe depuis sa propre moitié de terrain et avait la possibilité de passer le ballon à Mbappé, qui était sur sa gauche, et à Lionel Messi, qui a effectué une course depuis le flanc droit.

Sur les images qui sont devenues virales après le match, Vitinha a ignoré l'appel de Mbappé et a décidé de pousser le ballon vers Messi, laissant la star française visiblement frustrée car il a complètement arrêté son mouvement et tourné le dos au jeu.

"C'est bien qu'il soit en colère"

La colère de Mbappé sur le terrain a fait sourciller plus d'un, mais le patron du PSG, Galtier, n'a pas voulu en faire une lecture excessive.

"Kylian a joué son dernier match il y a trois semaines, donc je savais que ça allait être dur sur le plan physique pour lui", a-t-il déclaré à Canal Plus.

"C'est un compétiteur. Il veut être bon et il veut l'être rapidement, mais un footballeur de haut niveau ne s'allume pas et ne s'éteint pas comme ça ; il faut un peu de temps pour retrouver 100 pour cent de ses capacités athlétiques.

"Quand il sera à 100 %, il fera encore plus la différence. Ce sont des joueurs qui aiment marquer, qui veulent marquer, qui attaquent. C'est un peu normal qu'il soit déçu d'être un peu court physiquement par rapport à ses coéquipiers."

Mbappé a également été soutenu par son coéquipier Marco Verratti, qui a insisté sur le fait que son emportement prouve simplement qu'il se soucie de l'équipe.

L'Italien a déclaré : "Avec le penalty, il a un peu boudé mais c'est normal. C'est un grand joueur, il veut faire la différence.

"C'est bien quand il est en colère, cela signifie qu'il se soucie de cette équipe".