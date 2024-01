PSG : Gabriel Moscardo opéré avec succès

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo ne retrouvera pas les terrains de sitôt. Le joueur vient de se faire opérer.

Depuis le 25 janvier dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Gabriel Moscardo en provenance des Corinthians au Brésil. Le jeune milieu de terrain brésilien a signé un contrat jusqu’en 2028 avec le club champion de France. Mais il se fait prêter dans l’immédiat avec la formation brésilienne jusqu’à l’été prochain.

Moscardo blessé avant sa signature

Arrivé en France le même jour que son compatriote Lucas Beraldo, qui a été la première recrue hivernale du PSG, Gabriel Moscardo souffrait d’une blessure au genou. Le milieu de terrain de 18 ans avait annoncé être blessé et qu’il devait subir une opération au Qatar, qui l’éloignera des terrains pendant trois mois au moins.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », avait -il écrit.

L'article continue ci-dessous

Getty

Opération effectuée pour Moscardo

Officialisé comme deuxième recrue parisienne la semaine écoulée, Gabriel Moscardo a été prêté dans l’immédiat aux Corinthians jusqu’au 30 juin prochain. Blessé, le joueur vient de se faire opérer. Selon Le Parisien, le jeune milieu de terrain brésilien s’est fait opérer du pied comme prévu à la clinique Aspetar de Doha. Il rentrera suivre sa convalescence au Corinthians où il est prêté pour les prochains mois.

(C)GettyImages

Gabriel Moscardo sera accompagné tout le long de son processus de rétablissement par le PSG pour s’assurer qu’il reprenne la compétition dans de bonnes conditions. Son absence devrait s’étendre à deux ou trois mois pour un retour escompté au mois d’avril. Rappelons que le joueur a signé contre 20 millions d’euros au PSG.