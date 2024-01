Durée de contrat, montant du transfert... Tout sur le transfert de Gabriel Moscardo au PSG

Le PSG vient de finaliser l’arrivée dans son effectif du milieu de terrain brésilien, Gabriel Moscardo.

Gabriel Moscardo portera bien les couleurs du Paris SG. A l’issue d’un long imbroglio, le club francilien s’est finalement décidé à parier sur le jeune milieu de terrain brésilien des Corinthians. Même blessé, il s’engage avec les champions de France.

Moscardo à Paris, enfin !

Agé de 18 ans, Moscardo paraphe un deal de quatre ans et demi avec le PSG. Néanmoins, ce n’est que la saison prochaine qu’il effectuera ses premiers pas en France. Paris le laisse à la disposition de sa formation brésilienne en forme de prêt jusqu’au terme de l’exercice en cours.

Pour l’instant, Moscardo est cependant indisponible. Opéré récemment, il ne fera récemment son retour sur les terrains qu’en avril prochain dans le meilleur des cas. Ce souci physique avait d’ailleurs retardé le deal avec le PSG.

L’intéressé s’est exprimé sur le site du club après que son engagement ait été entériné. Il a fait part de son bonheur de rejoindre la meilleure écurie française. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureux », a-t-il confié.

Le PSG paiera en plusieurs tranches

Les responsables parisiens ont dû se résoudre à payer 20 millions d’euros pour cette pépite. Une somme qu’ils peuvent régler en plusieurs tranches. C’était à leurs yeux la condition pour finaliser le deal.

Moscardo est la deuxième recrue parisienne de ce mercato de janvier après son compatriote Lucas Beraldo. Ce dernier, arrivé de Sao Paulo, a déjà pu disputer plusieurs matches avec la formation francilienne.