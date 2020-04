PSG féminin : la jeune Alice Sombath annonce son départ

L'internationale U17 Alice Sombath va prendre la direction de l'Olympique Lyonnais cet été. Elle a annoncé son départ du PSG sur Instagram.

Annoncé la semaine dernière, le départ d'Alice Sombath a été confirmé mardi soir sur Instagram.

L'internationale U17 a publié un message dans lequel elle annonce qu'elle ne portera plus les couleurs du la saison prochaine.

"Après une décision mûrement réfléchie avec mes proches, j'ai la chance de signer mon premier contrat pro et de démarrer un nouveau chapitre de ma carrière avec un nouveau club que je dévoilerai bientôt. Je remercie le PSG pour tout ce que le club m'a apporté durant ces trois années. J'ai pu vivre des moments incroyables remplis d'émotions grâce auxquels j'ai pu évoluer", dit-elle.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Et de conclure : "Merci au staff qui m'a soutenu et accompagné tout au long de mon parcours et de m'avoir conseillé, et aux joueuses avec qui j'ai pu créer des liens uniques. Je remercie également la direction de m'avoir fait confiance. Je serai toujours reconnaissante d'avoir porté les couleurs du club."

La jeune Sombath va s'engager pour 4 ans avec l'Olympique Lyonnais.