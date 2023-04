PSG - FC Barcelone : la prédiction de Yaya Touré sur le futur de Lionel Messi

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City, Yaya Touré, a donné son avis sur le futur de Lionel Messi.

L'avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Nul ne sait de quoi sera fait l'avenir du champion du monde argentin. Alors qu'au sortir de la Coupe du monde 2022 tout indiquait que l'ancien du FC Barcelone poursuivrait sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain et qu'un accord était proche, de l'eau a depuis coulé sous les ponts.

"Je ne vois Messi finir qu'à Barcelone"

Avec l'élimination prématurée du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et l'impact limité de l'Argentin lors de la double confrontation face au Bayern Munich, le club de la capitale préféré prendre son temps avant de prendre une décision concernant l'avenir de l'Argentin. Ce dernier aurait également des exigences ayant ralenti les négociations.

Et finalement aujourd'hui, la tendance serait plutôt à un départ de Lionel Messi de la capitale française. Le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain se termine cet été et l'Argentin n'a pas encore signé de nouveau contrat au Parc des Princes. Alors que le club saoudien de Pro League, Al-Hilal, lui a proposé un contrat mirobolant, Messi aurait des vues sur un retour au FC Barcelone.

"Le Barça s'en sortirait bien en récupérant Messi"

Les Blaugrana ont fait part de leur intention de le faire revenir la semaine dernière et pourraient bel et bien obtenir gain de cause si jamais le PSG souhaite vraiment laisser filer l'international argentin. En tout cas une chose est sûre, Yaya Touré aimerait et voit Lionel Messi retourner au FC Barcelone, tôt ou tard, pour y terminer sa carrière.

Dans une interview accordée à Marca, l'ancien coéquipier de Messi, Yaya Touré, a soutenu le joueur de 35 ans pour qu'il termine sa carrière au Camp Nou : "Voyons ce qui va se passer. Le Barça s'en sortirait bien. Je ne vois Messi finir sa carrière qu'à Barcelone". Il admet cependant que la situation est complexe : "Je ne sais pas ce qu'il adviendra de lui parce qu'il a encore un contrat, nous verrons ce qui se passera la saison prochaine".

Messi a jusqu'à la fin de la saison pour prendre une décision sur son avenir. Il semble qu'il veuille rester en Europe au moins jusqu'à la Copa América 2024, mais il n'a qu'une seule offre officielle - celle du PSG - sur la table. L'Argentin a été hué par les ultras parisiens ces dernières semaines. Messi continuera à jouer pour le PSG, qui cherche à battre Lens dans la course au titre de la Ligue 1. Cet effort commencera samedi, lorsque les Parisiens affronteront Nice.