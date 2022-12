PSG : expulsé face à Strasbourg, Paris prépare la défense de Neymar

Après l'expulsion du Brésilien contre Strasbourg, Paris entend faire valoir ses arguments devant la commission de discipline de la LFP ce vendredi.

Dix jours après la fin de la Coupe du monde, les regards étaient tournés vers les deux stars : Kylian Mbappé et Neymar. Face à Strasbourg ce mercredi soir, une question trottait dans l’esprit de nombreux spectateurs du Parc des Princes. Comment les deux stars allaient-elles rebondir après l’échec de leur sélection nationale quelques jours plutôt ?



Si le Français a avoué ne pas avoir fait un match dingue, son abnégation a encore une fois tout emporté avec ce penalty victorieux au bout du temps additionnel (2-1, 90e + 4). Pour le Brésilien, le bilan de ce match de reprise avait de quoi être enchanteur. Un peu moins de trois semaines après une cruelle élimination face à la Croatie aux tirs au but, qu’il a vécu comme un cauchemar qui fera mal pendant longtemps, le meneur de jeu parisien a repris avec beaucoup de dynamisme, confirmant les propos de son entraîneur la veille en conférence de presse.

Nyamsi avait fait la même faute que lui



« Quand il est revenu, il a travaillé de manière normale et sans restriction, il va bien, sa cheville va bien. Sur le plan mental, il a très envie de jouer. C’est bon signe », affirmait l’ancien technicien lillois. Il n’avait pas menti. Du dynamisme, de la disponibilité, des dribbles et des efforts défensifs, le Ney était à l’image de ce qu’il a montré depuis le début de la saison : décisif.



Dès la 14e minute, il déposait un coup franc millimétré sur la tête de Marquinhos pour l’ouverture du score. Dans un match assez atone, il était finalement le seul détonateur dans le jeu du PSG et c’est encore grâce à lui que Mbappé se retrouvait en face-à-face avec Matt Sels (54e).



Mais à l’heure de jeu, Neymar recevait un premier carton jaune pour avoir mis sa main dans le visage de Thomasson sur une séquence de dribbles en un contre un dans le rond central. Une sanction assez sévère de la part de monsieur Turpin qui a eu le don d’agacer le numéro 10 parisien. Surtout que quelques instants plus tôt, Nyamsi avait lui effectué la même faute sur l’intéressé sans pour autant recevoir d’avertissement.





Le PSG prépare sa défense

Deux minutes plus tard, Ney payait cash cette première sanction à la suite d’une simulation grossière dans la surface, qui lui valait un carton rouge logique. Pourquoi un joueur de son expérience a-t-il commis une erreur aussi grossière en simulant cette chute qu’aucun contact avec un Strasbourgeois n’a provoqué ? Difficile de donner une réponse précise mais l’action pourrait soulever quelques questionnements.



Du côté du PSG comme du joueur dont les chevilles ont été largement chatouillées pendant près d’une heure, on conteste d’abord la sévérité du premier jaune reçu et la disparité des sanctions, notamment sur la faute similaire commise par Nyamsi. "Je peux comprendre le carton jaune pour la simulation. Mais le premier qu'il a pris est très sévère, par rapport au nombre de fautes qu'il a subi avant, pas petites", soulignait Galtier après la victoire.

Peu après la rencontre et ce jeudi matin encore le staff parisien a à nouveau pris connaissance des images du match et a pu revoir les fautes subies par Neymar (soit 6 fautes sur 13) et celle aussi non sifflé à l’image de ce pénalty non sifflé pour une obstruction avec les deux mains de Djiku.



Ces éléments, Paris compte bien les utiliser ce vendredi devant la commission de discipline de la LFP pour défendre son joueur et expliquer qu’il ne se sent pas assez protégé comme l’expliquait Christophe Galtier après la rencontre Ces coéquipiers devront certainement faire sans lui à Lens et attendent de voir si la sanction ira au-delà.