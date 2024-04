PSG, énorme révélation sur Erling Haaland

Une grosse révélation est tombée mardi sur une éventuelle arrivée d’Erling Haaland au PSG.

A 24 heures d’un gros choc contre le Barça, des informations continuent de fuser sur le mercato estival du PSG. Le club s’apprête en effet à perdre Kylian Mbappé en fin de saison. Ce dernier devrait rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid l’été prochain après avoir informé la direction parisienne et ses coéquipiers de son départ à la fin de l’exercice en cours. Une situation qui a déclenché des rumeurs sur une éventuelle arrivée d’Erling Braut Haaland au Paris Saint-Germain.

Le PSG s’active toujours sur le marché des transferts, en vain

Kylian Mbappé vit ses dernières semaines au Paris Saint-Germain. L’international français va quitter le club de la capitale après sept ans de bons et loyaux services. Un départ duquel le PSG a pris acte et s’est donc lancé à la recherche d’un remplaçant pour l’ancien attaquant de Monaco.

Le board parisien alors jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ou encore Marcus Rashford (Manchester United). Aussi, le club francilien s’est-il intéressé à un certain Viktor Gyokeres du Sporting Lisbonne. Cependant, toutes ces pistes se sont éloignées du PSG hormis celle de Victor Osimhen. Mais une nouvelle piste s’est ouverte au club de la capitale ce mardi à la surprise générale.

L'article continue ci-dessous

Erling Haaland, une option pour le PSG ?

Désireux de rejoindre le Real Madrid à l’avenir, Erling Haaland pourrait voir ses chances d’évoluer dans la capitale s’amenuiser après l’arrivée de Kylian Mbappé. Par contre, le nom du Norvégien est cité du côté du PSG ces dernières heures. Pourtant, l’ancien joueur de Salzburg n’envisage pas de quitter Manchester City pour le moment à en croire Relevo.

Getty Images

Le cyborg ne souhaiterait pas non plus retourner en Bundesliga où il est une cible du Bayern Munich. Le PSG reste alors une possibilité pour le Norvégien mais ce dernier pense qu’évoluer en Ligue 1 n’avantagerait pas sa carrière. De son côté, le club parisien a changé sa politique de recrutement et n compte plus miser sur un seul joueur. Difficile donc de voir Erling Haaland sous les couleurs du PSG à l’avenir.