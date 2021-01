PSG - El Chadaille Bitshiabu, Gharbi... : 5 jeunes talents à suivre de très près

Ils sont nés après le 1er janvier 2004 et incarnent l'avenir. Goal vous présente cinq jeunes talents de la formation parisienne.

Depuis sa nomination, Mauricio Pochettino a fait appel à plusieurs jeunes du centre de formation pour participer aux séances de l'équipe première. Mercredi matin, Edouard Michut et Xavi Simons (2003) étaient encore avec le groupe professionnel. Une volonté d'intégrer les jeunes au projet quand d'autres ne tarderont pas à taper à la porte. Goal vous présente cinq espoirs du PSG nés après le 1er janvier 2004.

El Chadaille Bitshiabu (défenseur axial, 2005)

Il est le seul de notre liste à avoir déjà côtoyé l'équipe première. El Chadaille Bitshiabu, défenseur central d'1m96, a joué en amical contre Sochaux au mois d'août et passera automatiquement professionnel à ses 16 ans. Hervé Guégan, qui l'a coaché lors de la prestigieuse Alkass International Cup à Doha l'an dernier, ne tarit pas d'éloges à son égard. "Il a un gabarit pas possible, un pied magnifique. Je l'ai vu trouver des obliques incroyables avec son pied gauche, rappelle pour Goal l'ancien Parisien. Il faut qu'il travaille ses techniques défensives, le un contre un et sa lecture du jeu, mais il est très jeune. Je ne me fais aucun souci pour lui, c'est un super joueur." Pochettino apprécie son profil. L'ex-Spurs a d'ailleurs souhaité le voir en séance dès son arrivée, alors qu'il n'est toujours pas qualifié pour jouer en .

Ismaël Gharbi (milieu offensif, 2004)

Recruté au en 2016, Ismaël Gharbi est le meneur de jeu des U17. Dans un 4-2-3-1, il s'est illustré avant l'arrêt du championnat en étant régulièrement décisif par ses buts et ses passes décisives. "Techniquement, il a une vraie sensibilité. Il fait toujours les passes dans le bon tempo et c'est une qualité que peu de joueurs ont", note Hervé Guégan. Ce fin dribbleur sait rester solide sur ses appuis. Saïd Aïgoun, qui l'a entraîné plus jeune au PSG, décrit un milieu "clairvoyant dans son jeu, qui aime provoquer, créer, et faire jouer les autres". Selon lui, l'international U17 devra "trouver la bonne alchimie à l'avenir entre se mettre au service du collectif et faire parler ses qualités individuelles".

Warren Zaire-Emery (milieu de terrain, 2006)

À 14 ans, Warren Zaire-Emery est le grand espoir de la génération 2006. Titulaire devant la défense en U17, associé à Ayman Kari, ce milieu de terrain est promis à un bel avenir, comme l'attestent les compliments de son ancien entraîneur Hervé Guégan : "Warren, c'est un excellent joueur, très sobre, efficace et qui dégage une grosse maturité pour son âge. Au tournoi Alkass, il avait fini parmi les quatre meilleurs joueurs alors qu'il avait pratiquement trois ans de moins que les autres. Sur le plan physique, il est déjà au niveau. Il fait des choses tactiquement que les autres ne font pas. Un joueur comme ça, c'est quand il est absent qu'on s'aperçoit de toute son importance."

Nehemiah Fernandez (défenseur axial, 2004)

Saïd Aïgoun garde de très bons souvenirs de ce défenseur qu'il a entraîné en U15. "J'ai beaucoup apprécié sa mentalité et son caractère, dit-il. C'est un leader, un garçon responsable qui aime être face à des défis et les relever." Décrit comme "très bon dans le un contre un" par Hervé Guégan, Nehemiah Fernandez doit encore gagner en constance dans ses performances, mais il s'appuie déjà sur une belle capacité à "remporter les duels, à conquérir les espaces en jouant vers l'avant et en participant aux coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Il a tout du défenseur moderne", conclut Aïgoun.

Ilyes Housni (attaquant, 2005)

Ilyes Housni s'est révélé à Doha l'an passé en marquant un triplé contre le Zenit (5-0). Capable d'évoluer à tous les postes offensifs, l'espoir de 15 ans joue surtout dans l'axe ou sur l'aile gauche en U17. Auteur de quatre buts en six matches de championnat cette saison, il est qualifié de "généreux" par Hervé Guégan, son ancien coach, qui ajoute qu'avec le temps "Ilyes sera encore plus efficace qu'il ne l'est déjà. C'est un garçon qui comprend très bien la profondeur et pour un attaquant c'est une très grande qualité." Sa bonne connexion avec les ailiers Wilson Odobert et Noah Lemina est un atout non négligeable pour son équipe.