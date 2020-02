PSG - Auteuil s'en prend aux joueurs : "Portez vos cou*****"

En marge de la réception des Girondins de Bordeaux, La Tribune Auteuil a fait part de son mécontentement après la défaite du PSG face à Dortmund.

Défait sur la pelouse du Borussia Dortmund, mardi soir, en Ligue des Champions (2-1), le s'est de nouveau montré décevant lors d'un match comptant pour les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors que le Champion de est de retour aux affaires ce dimanche soir, en , avec la réception des Girondins de , force est de constater que ses supporters avaient à coeur de faire étalage de leur mécontentement.

La banderole cinglante de la Tribune Auteuil

En effet, si l'entraîneur Thomas Tuchel a été sifflé par une partie des tribunes du Parc des Princes, la Tribune Auteuil s'est chargée de faire passer certains messages via des banderoles déployées. Des banderoles on ne peut plus claires, critiquant notamment la mentalité de l'équipe actuelle.

Message cinglant de la Tribune Auteuil : « Kombouaré, Gino, Rai. C’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar. La peur de gagner ? Portez vos cou***** » #PSGFCGB @goal pic.twitter.com/pyUGUqdpu8 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 23, 2020

"Kombouaré, Gino, Rai. C’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar. La peur de gagner ? Portez vos cou*****", pouvait-on lire dans les travées du Parc des Princes, ce dimanche soir. Alors que le club est entré dans une nouvelle dimension depuis son rachat par Sports Investments (QSI) en 2011, l'équipe actuelle fait-elle honneur aux valeurs du Paris Saint-Germain ? Visiblement, la Tribune Auteuil a son avis sur la question, et elle ne s'est pas privée pour l'indiquer clairement.