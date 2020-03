PSG-Dortmund : Thiago Silva absent du groupe, Mbappé avec l'équipe

Le capitaine du PSG n'est pas monté dans le bus pour aller à la mise au vert et n'est pas retenu dans le groupe pour affronter Dortmund.

Pressenti pour effectuer son retour à la compétition face au ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de crucial pour le PSG, Thiago Silva n'a finalement pas été retenu dans le groupe par Thomas Tuchel. Le défenseur brésilien n'était pas présent avec ses coéquipiers dans le bus ayant quitté le Camp des Loges après l'entraînement de ce mercredi matin, se rendant à la mise au vert.

En revanche, Kylian Mbappé est bel et bien retenu et est pour sa part monté dans le bus avec le reste de l'équipe. Après avoir manqué les séances de lundi et mardi en raison de « maux de gorge », l'international français a participé à l'entraînement ce mercredi matin en compagnie du reste de l'équipe.

Abdou Diallo qui n'était pas retenu au préalable pour le match face à , avant que ce dernier soit annulé, est également parti à Rueil-Malmaison avec les autres joueurs du PSG. Il complète le groupe retenu par Thomas Tuchel.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le groupe du PSG :

Bulka, Rico, Navas ; Kurzawa, Bernat, Kouassi, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Diallo ; Paredes, Gueye, Draxler, Di Maria, Sarabia ; Icardi, Cavani, Neymar, Mbappé.

La composition probable :

Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye, Neymar, Di Maria - Cavani, Mbappé