PSG-Dortmund : Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné, Thiago Silva va mieux

Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné avec ses partenaires à deux jours de PSG-Dortmund. L’attaquant est malade.

Les joueurs du PSG se sont retrouvés ce lundi matin au Centre Ooredoo pour une séance d’entraînement matinale. Et la grande surprise est venue de l’absence de Kylian Mbappé.

L’attaquant international français, malade, n’était pas sur le terrain avec ses partenaires, semant un petit vent d’inquiétude à deux jours de la réception du au Parc des Princes en huitième de finale retour de la . Une rencontre qui se jouera à huis clos mercredi soir (21 heures).

Silva en défense, Marquinhos au milieu

Thiago Silva, qui a repris l’entraînement ces derniers jours, était bien là. Le Brésilien a participé à tous les ateliers avant de prendre part à une opposition qui a duré plus d’une demi-heure. Le capitaine parisien était associé en défense centrale à Presnel Kimpembe. Il a semblé plutôt en jambes. Des nouvelles rassurantes alors que son forfait pour PSG-Dortmund semblait acté il y a tout pile deux semaines.

Plus d'équipes

Pendant les 3/4 de l’opposition intensive, le duo Silva-Kimpembe composait aux côtés de Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa. Marquinhos était au milieu de terrain avec Idrissa Gueye. On retrouvait aussi Angel Di Maria, Neymar, Pablo Sarabia et Edinson Cavani dans une équipe qui pourrait ressembler à celle qui débutera face au BVB.

Cavani a écourté sa séance

Dans cette même équipe que l’on pourrait appeler « l’équipe des titulaires », Thomas Tuchel a tout de même effectué trois variantes sur la fin : Bernat à la place de Kurzawa, Paredes pour remplacer Gueye et Icardi afin de suppléer Cavani, qui n’a pas terminé la mise en place.

L'article continue ci-dessous

L’Uruguayen, accompagné d’un chauffeur, n’a pas pris la peine de se changer avant de s’en aller du Camp des Loges. Encore en survêtement, le bonnet sur la tête, il a quitté précipitamment le centre à bord d’une voiture, côté passager, sans que la raison ne soit connue pour l’instant. Ses coéquipiers étaient encore sur la pelouse...

La compo probable du PSG contre Dortmund :

Navas - Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Marquinhos, Gueye, Neymar - Sarabia (ou Mbappé), Cavani (ou Icardi)