PSG - Dortmund, Habib Beye prend parti

Habib Beye a choisi son camp entre le PSG et Dortmund.

Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund ce mardi soir à l’occasion de la demi-finale de la Ligue des Champions. Contrairement à l’autre demie entre le Real Madrid et le Bayern Munich, celui-ci suscite de nombreuses réactions dans les médias et surtout en France. Tous les observateurs se prêtent au jeu de pronostics comme c’est le cas de Habib Beye à quelques heures du choc entre les Parisiens et les Borussen.

Habib Beye croit à la qualification du PSG

A quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre, c’est Dortmund qui a un pied en finale de la Ligue des Champions. Le club allemand s’est imposé sur la plus petite des marges lors de la manche aller (1-0). Malgré cette défaite il y a une semaine, le vestiaire du PSG est très confiant pour ce match retour. Une confiance transmise par l’entraineur, Luis Enrique et suffisante pour faire dire à Habib Beye que le PSG fera un grand match.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Il faut surtout avoir la confiance que le coach a en cette équipe. On va sûrement assister au plus beau match de l’ère Luis Enrique, je pense. Je vois le PSG gagner largement et notamment impressionner ce public », lance l’entraineur de Red Star, fraichement promu en Ligue 2.

Habib Beye prédit beaucoup de buts pour le PSG

Plus tôt dans la journée, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit s’étaient déjà projetés sur la rencontre entre le PSG et Dortmund. Le premier a estimé que les joueurs devraient s’inspirer de la ferveur du public alors que le second leur a demandé de mettre la pression d’entrée. Habib Beye lui, n’a pas donné d’astuce au PSG mais est persuadé que le club francilien va se qualifier.

Getty Images

« Au match aller, il y a eu tellement d’occasions et le PSG a été tellement moyen. Je suis persuadé que le PSG va faire un match exceptionnel et va inscrire trois voire quatre buts. Notre métier, c’est de se livrer et moi je me livre. Je vois ça », assure l’ancien joueur de l’OM.