PSG : Donnarumma raconte le cauchemar qu’il a vécu

Plus de 24 heures après les faits, Gianluigi Donnarumma est revenu sur l’agression dont lui et sa compagne ont été victimes.

Gianluigi Donnarumma se remet tout doucement de la nuit d’enfer qu’il a vécue jeudi soir. Alors qu’il se trouvait dans son appartement parisien, il a été victime d’un cambriolage. Les malfaiteurs ne se sont pas contentés de le voler, mais l’ont aussi agressé. Le tout sous les yeux de sa compagne.

« La pire situation que tu puisses vivre »

Le butin serait d'environ un demi-million d'euros entre argent et objets précieux. Après avoir immobilisé le gardien de l’immeuble, les voleurs ont quitté l'endroit sans utiliser la voiture de Donnarumma, malgré le vol des clés.

« Je pense que c'est la pire situation que tu puisses vivre », a déclaré le portier italien en évoquant les évènements de cette maudite soirée et en particulier le moment où il était agenouillé et ligoté pendant que sa partenaire a été contrainte de livrer des biens de valeur.

Donnarumma s’est confié au quotidien Libero, racontant les moments de terreur qu'il a vécus avec son partenaire : "J'étais impuissant" a souligné le portier parisien.

Donnarumma était terrorisé

"J'ai été immobilisé et Alessia a été forcée de remettre tout ce que nous avions de valeur", a-t-il ajouté. "Je ne peux pas entrer dans trop de détails, les investigations sont en cours et je vais maintenant aider la police française pour essayer de reconstituer tout ce qui s'est passé avec eux. Ce matin, ma fiancée et moi avons dû quitter l'appartement pour permettre les contrôles et mener les investigations utiles aux investigations et nous avons temporairement séjourné dans un hôtel".

L’international azzurro a poursuivi en indiquant qu’il avait surtout peur pour sa compagne : "Il y avait beaucoup de peur, mais plus encore, qu'il pouvait arriver quelque chose à Alessia. J'étais impuissante, attachée, je ne pouvais rien faire. Et puis, je ne parle pas si bien le français et c'était difficile d'expliquer à ces gens où tout étais. Alessia était très effrayée aussi. Des moments vraiment difficiles et une terreur profonde, surtout la peur pour elle. La peur qu'ils puissent lui faire du mal".

Malgré cet épisode terrorisant, Donnarumma s’est envolé ce samedi matin avec le reste de ses coéquipiers pour le Japon. Il a été retenu pour la tournée asiatique. L’Italien tenait à répondre présent, afin de vite passer à autre chose et oublier le drame enduré.