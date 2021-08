Autour d’un but magnifique contre Stuttgart, Memphis Depay confirme ses débuts réussis au Barça. Pour le plus grand bonheur de Koeman.

Il a dû attendre un an mais Memphis Depay semble ne plus vouloir perdre de temps. Arrivé au FC Barcelone après la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant néerlandais est déjà comme un poisson dans l’eau chez les Blaugrana.

Après seulement une semaine et demi de préparation avec ses nouveaux coéquipiers, Depay donne l’impression d’être au Barça depuis plusieurs mois. Ayant déjà pris part à deux matches amicaux, l’ancien capitaine de l’OL s’est illustré à deux reprises. Déjà buteur il y a quelques jours, il a remis ça samedi contre Stuttgart, match clôturant le stage en Allemagne des Barcelonais.

Le nouveau numéro 11 catalan a livré une grosse prestation, ponctuée par un but de toute beauté, devant certainement donné de gros regrets à Jean-Michel Aulas et aux supporters lyonnais.

Sur une longue ouverture de Frenkie de Jong, avec qui la connexion est déjà bien en place, Memphis Depay a réalisé un contrôle en porte-manteau avant d’éliminer son adversaire revenu à toutes enjambées avec un coup du sombrero enchaîné d’une reprise surpuissante.

Une ouverture du score qui a déjà fait le tour de la Catalogne et de l’Europe et qui a surtout permis à Ronald Koeman de faire encore un peu plus l’éloge de son compatriote. Grâce à ces débuts rêvés, l’entraîneur néerlandais prouve qu’il a eu raison de faire le forcing pour celui qu’il avait relancé en sélection.

"Les gens connaissent Memphis. (...) Il avait déjà démontré ses talents de buteur, et il l'a fait en marquant en première période. Son jeu, sa puissance et sa rapidité sont un atout pour l'équipe", a déclaré l'entraîneur du Barça après la rencontre.

L'article continue ci-dessous

"Sa connexion avec Griezmann est très bonne. Cela nous apporte beaucoup."

"Ce sont deux joueurs qui peuvent évoluer à différents postes en attaque, a-t-il ajouté. Il va y avoir de la concurrence. (...) On va avoir Aguëro et on espère que Leo [Messi] sera de retour parmi nous."

En plus de complimenter Depay, Koeman a-t-il également lâché un indice sur le futur d’Antoine Griezmann ? Dans le foot, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain mais ces propos devraient conforter l’international français.