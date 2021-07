PSG - Donnarumma autorisé à jouer avec un numéro interdit

Le numéro 50 est interdit par le règlement de la LFP mais cette dernière a autorisé Donnarumma à le porter.

Depuis le 14 juillet, Gianluigi Donnarumma est officiellement un joueur du PSG. Lors de la signature de son contrat, le gardien a posé avec un maillot floqué du numéro 50.



Le hic, c'est que ce numéro est interdit par le règlement de la LFP : « Les numérotations fantaisistes sont interdites (exemple : 45-82). Les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens de but. En dernier ressort, le numéro 40 peut être attribué. Toutes les équipes doivent disposer d'un maillot numéroté 33, non attribué à un joueur et réservé aux remplacements de dernière heure. »

Mais au PSG, tous ces numéros autorisés sont déjà attribués : Navas porte le 1, Rico le 16, Letellier le 30 et Franchi le 40. Donnarumma, qui évoluait avec le n°99 à l'AC Milan (qui correspond à son année de naissance) a finalement été enregistré par le PSG auprès de la LFP avec le numéro 50.

Un numéro finalement autorisé car la LFP permet aux clubs qui ont plus de 30 joueurs sous contrat professionnels de pouvoir aller au-delà du numéro 30 : « Si un club justifie employer plus de 30 joueurs sous contrat professionnel, la Commission des Compétitions peut accorder une dérogation. »

Les numéros étant attribués à l'année, Donnarumma pourra en changer la saison prochaine à moins qu'avant le début du championnat, le PSG décide de vendre un de ses gardiens, lui permettant de récupérer un numéro vacant.