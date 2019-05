PSG-Dijon, Thomas Tuchel : "Important de bien finir devant nos supporters"

L'entraîneur parisien a répondu aux questions des journalistes ce vendredi à la veille du dernier match du PSG au Parc des Princes cette saison.

Le groupe

Les absents sont sûrs. Thiago (Silva, ndlr) et beaucoup de joueurs sont suspendus. Neymar, Kimpembe, Marquinhos, Bernat et Verratti. Tous les autres peuvent jouer.

L'enjeu du match

C'est très important pour , mais aussi pour nous. On veut finir sérieusement avec une victoire. C'est notre défi même s'il nous manque beaucoup de joueurs. Ce n'est pas facile. On veut tout donner sur le terrain, la saison n'est pas finie et c'est important de bien finir devant nos supporters.

Le mercato et Griezmann

Griezmann peut jouer dans toutes les équipes du monde. Ça ferait plaisir à n'importe quel entraîneur, mais en ce moment ce n'est pas réaliste. On cherche des joueurs avec certains profils, il faut que ce soit réaliste. On a besoin de profils défensifs, et on doit commencer avec ça.

Le retour de Mbappé

Il a de grands objectifs, et il vit pour atteindre ces objectifs. C'est super important. On veut l'aider à les atteindre.

Allez-vous savourer le titre demain ?

Oui, je vais le savourer, ça fait plaisir, c'est mon premier titre dans ce championnat. Même si c'est un peu tard maintenant.

Des choses à améliorer la saison prochaine ?

Il y a des choses à améliorer, défensivement, en créant une équipe avec plus de joueurs fiables, plus de joueurs qui ont la capacité de jouer beaucoup de matches pour nous à ce niveau. On sait très bien comment on peut créer des performances et c'est le plus important. Il faut plus de joueurs défensifs pour changer notre style, notre mentalité, mais pas trop non plus. En revanche, c'est nécessaire pour continuer à s'améliorer.

Ses propres progrès cette saison

J'apprends chaque jour, je suis là pour apprendre et m'améliorer, c'est mon objectif. Je voulais sortir de la pour travailler en , je veux apprendre tout le temps, c'est nécessaire pour s'améliorer et rester ouvert dans mon apprentissage. C'est un grand défi ici, mais c'est bien.

Une préparation mentale au PSG ?

C'est quelque chose de très important, même si on a l'impression qu'on est très préparé mentalement pour tous les défis. Mes joueurs ont montré depuis plusieurs années qu'ils sont capables de jouer au meilleur niveau. C'est important qu'on continue à créer une atmosphère spéciale pour augmenter notre capacité à jouer avec plus d'intensité pendant 60 matches tout au long de la saison. On sera plus fort dans les contre-pressings, on sera plus haut. Ce sont nos objectifs sportifs et je crois vraiment que si on joue au foot ensemble à haute intensité, ce sera la meilleure préparation mentale possible.

L'article continue ci-dessous

Les supporters

On aime jouer devant nos supporters au Parc. C'est extraordinaire et j'espère qu'on aura une belle ambiance demain (samedi) parce que ce sera le moment de célébrer le titre. Tout le monde pense que c'est normal et facile, mais ce n'est jamais le cas. Ce sera le bon moment pour être ensemble et j'espère qu'on le sera demain soir.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.