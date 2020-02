PSG-Dijon : le protocole d'avant et d'après match chamboulé en raison du coronavirus

Le PSG, en accord avec la LFP et Dijon, a pris des mesures de prévention en raison du coronavirus, dont celle d'annuler la zone mixte d'après-match.

Les habitudes vont être bousculées ce samedi au Parc des Princes en raison du coronavirus. Par mesure de précaution, le PSG, en accord avec la LFP et , son adversaire du jour (17h30), a pris la décision d'annuler la zone mixte d'après-match, privant ainsi les journalistes de tout contact direct avec les joueurs. "On réfléchit à une solution alernative", précise le club, qui indique que les conférences de presse sont maintenues.

#PSGDFCO 🔴plusieurs mesures prises par précaution en raison du #coronavirus : pas de poignées de mains entre les joueurs, pas d’escort-kids, pas de zone mixte joueurs / journalistes et annulation du tapis rouge. Conférence de presse maintenue. @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 29, 2020

Le protocole d'avant et d'après-match va être d'autant plus chamboulé que la cérémonie du tapis rouge à l'arrivée de joueurs a été annulée. Il n'y aura pas non plus d'escort-kids pour accompagner les vingt-deux acteurs sur le terrain. Et enfin, ces derniers ne pourront pas se serrer la main avant et après la rencontre. La même consigne a été donnée aux officiels, aux arbitres ainsi qu'aux deux coaches Thomas Tuchel et Stéphane Jobard.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.