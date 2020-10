PSG-Dijon (4-0) : Marquinhos, un retour sans forcer

Pas encore à 100%, Marquinhos a pu retrouver du rythme ce samedi contre Dijon (4-0), livrant une prestation honorable au milieu de terrain.

C'était la surprise du chef. Pour la réception de la lanterne rouge dijonnaise (4-0) ce samedi au Parc des Princes, dans le cadre de la 8e journée de , Thomas Tuchel avait décidé d'aligner Marquinhos en sentinelle plutôt que Danilo Pereira, placé un cran plus bas. Un choix que l'entraîneur allemand a justifié avant la rencontre au micro de Canal+, insistant notamment sur l'importance de son capitaine dans le contre-pressing.

"C’est complexe. Il a la meilleure qualité pour les deux postes, défenseur central et milieu, mais il a la mentalité d’un porteur d’eau, il aide tout le monde. Il l’a montré au (lors du Final 8), il a été décisif contre l’ et Leipzig. S’il joue au milieu, il peut aider tout le monde. S’il est derrière, il aide Keylor Navas et peut-être les deux 6, mais pas dans le contre-pressing. Au milieu, il est dangereux devant le but, il protège notre but, il est là dans le contre-pressing. C’est le cœur (de l’équipe)."

73 minutes dans les jambes avant Basaksehir

Pour son retour en compétition après deux matches manqués (Nîmes, MU) en raison d'une petite lésion aux ischio-jambiers, Marquinhos a joué sans forcer, se montrant néanmoins décisif en décalant à merveille Mitchel Bakker pour l'ouverture du score rapide de Moise Kean (1-0, 3e). Sa remise plein axe devant son but, trois minutes plus tard, aurait pu coûter cher mais Mama Baldé a manqué de lucidité pour tromper Sergio Rico (6e).

Cette erreur passée, Marquinhos s'est avéré être l'auteur de plusieurs ouvertures bien senties. Il a donné le tempo sans mettre un rythme détonnant, peut-être encore à court de forme. Plus surprenant, l'ancien Romain n'a presque jamais poussé ses sprints défensifs, donnant l'impression effectivement de ne pas être à 100%.

Resté 73 minutes sur le terrain, le n°5 parisien aura surtout pu retrouver du rythme. Capital alors que se profile un déplacement important en dès mercredi sur le terrain des Turcs d' , larges vainqueurs d'Antalyaspor (5-1) en ce samedi.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.