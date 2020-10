PSG - Dijon : Neymar en soutien du duo Sarabia - Kean, Danilo Pereira en défense centrale

Incertains, Navas et Florenzi ne sont pas titulaires tandis que Danilo prend place en défense centrale aux côtés de Diallo.

En conférence de presse, Thomas Tuchel n’avait pas fait de mystère concernant Kylian Mbappé. Ayant enchaîné les matches avec le PSG et l’équipe de , l’attaquant n’allait certainement pas débuter la rencontre contre . Sans le champion du monde, Tuchel a décidé de titulariser Pablo Sarabia et Moïse Kean. L’Espagnol et l’Italien seront soutenus par Neymar.

Incertains jusqu’au dernier moment, Keylor Navas et Alessandro Florenzi sont sur le banc et remplacés pr Sergio Rico et Colin Dagba. Enfin surprise dans ce onze avec la probable titularisation de Danilo Pereira et la présence de Marquinhos au milieu de terrain.

La composition du PSG : Rico - Dagba, Danilo, Diallo, Bakker - Rafinha, Marquinhos, Draxler - Neymar - Sarabia, Kean