PSG - Di Maria : "Messi va s'épanouir sans Pochettino"

L'ailier argentin est convaincu que son compatriote nous réserve une grande saison 2022-2023 sous les couleurs du PSG.

Angel Di Maria affirme que Lionel Messi s'épanouira la saison prochaine au Paris Saint-Germain après le départ attendu du manager Mauricio Pochettino.

Di Maria a déjà annoncé qu'il quittait le club, alors que des négociations cruciales sont en cours à la Juventus, mais il garde espoir pour l'avenir dans la capitale française, où la star argentine Messi entamera sa deuxième saison.

"Le changement aidera Messi à être meilleur"

L'attaque du PSG n'a pas été en mesure de passer à la vitesse supérieure pendant la majeure partie de la première saison de Messi, les blessures ayant joué un rôle, et le club pourrait maintenant chercher un nouvel entraîneur pour relancer le groupe.

"Il semble qu'ils veulent aussi que [Pochettino] parte", a déclaré Di Maria à TyC Sports. "Il y aura un très grand changement, mais je pense que Messi peut le gérer.

"Cela l'aidera à être bien meilleur la saison prochaine. Je pense qu'il va très bien commencer parce qu'il a fini par contribuer aux buts, donner des passes décisives, se sentir très à l'aise et s'adapter de plus en plus [à la fin de la saison dernière]."

"Je suis parti d'une manière très spéciale"

"Il y a d'autres joueurs qui vont sûrement partir", a-t-il déclaré. "Le mien a été le plus facile parce qu'ils n'ont pas eu à me renouveler. D'un côté, ça a fait mal et de l'autre, ça n'a pas fait mal.

"Je suis parti d'une manière très spéciale. C'était une nuit inoubliable, qu'un Argentin dans un autre pays ait un adieu comme le mien, tout le monde ne le fait pas. L'affection des supporters du PSG, ceux qui sont derrière le but, est la chose la plus difficile à réaliser.

"Que je sorte dehors, qu'ils chantent pour moi seul et qu'ils aient fait une fresque pour que je signe sont des choses qui restent dans la mémoire."

L'article continue ci-dessous

Messi a marqué six buts et produit 14 passes décisives en 26 matches en Ligue 1 après son transfert du FC Barcelone.

Bien qu'il ait été critiqué pour sa production de buts, sa création d'occasions est restée parmi les meilleures d'Europe et son jeu en fin de saison laissait espérer un bon départ pour la prochaine saison.

Il s'est également illustré avec l'Argentine au cours des deux dernières semaines, en étant la vedette de la Finalissima et en marquant cinq fois lors d'un match amical contre l'Estonie.