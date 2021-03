PSG, Di Maria et Verratti de retour contre Brest, Neymar et Florenzi devront patienter

Absent depuis un mois, Di Maria postule pour une place dans le groupe parisien pour le déplacement en Coupe de France. Au contraire de Neymar.

Sa présence depuis le début de la semaine au début des entraînements collectifs laissait envisager une bonne nouvelle. Après avoir fait l’impasse sur le déplacement à Bordeaux, mercredi, Angel Di Maria est bien de retour. Ayant participé à l’intégralité de la séance de vendredi, l’Argentin postule pour une place dans le groupe du PSG, qui se déplacera à Brest en Coupe de France ce week-end.

Ayant dû stopper sa course sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé lors du Classico contre l’OM, Di Maria n’a pas refoulé de pelouse depuis un mois. Souffrant d’une blessure au quadricep droit, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United avait d’abord été annoncé sur le flanc pour une semaine. Finalement, la rééducation a été plus longue que prévue mais il pourrait bien gratter quelques minutes en Bretagne, quelques jours avant la réception du FC Barcelone.

Le retour d’Angel Di Maria n’est pas la seule bonne nouvelle de la journée dans le club parisien. Obligé de faire l’impasse sur le match contre Bordeaux à cause d’un inconfort à la voûte plantaire, Marco Verratti est bien présent, tout comme Kylian Mbappé. L’attaquant français n’était pas blessé mais avait loupé le match bordelais à cause d’une suspension. Mauricio Pochettino peut donc avoir le sourire, son groupe redevient petit à petit à la normale.

Pour qu’il soit complet, il faudra attendre encore un peu puisque Neymar et Alessandro Florenzi ne feront pas le déplacement à Brest. Ayant participé à une partie de l’entraînement du jour, le Brésilien est encore trop juste et va poursuivre son entraînement individuel dans la capitale.

Sera-t-il remis à temps pour affronter le FC Barcelone ? La question demeure mais l’optimisme est présent dans les rangs parisiens pour la star parisienne. Pour Florenzi, le doute n’est pas permis puisque le PSG annonce que le latéral droit reprendra complètement avec le groupe en fin de semaine.

Avec Moise Kean, qui observe sa période d’isolement après son test positif au Covid-19 mercredi, Neymar et Florenzi sont les seuls absents dans le groupe parisien pour les seizièmes de finale de la Coupe de France à Brest.