PSG : Deux absents importants dans la liste de C1

Le PSG vient de communiquer la liste des 25 joueurs sur lesquels le club va s’appuyer durant la C1. Bernat et Rafinha n’y figurent pas.

Comme chaque année ou presque, la liste des joueurs parisiens retenus pour les joutes continentales comportent des surprises. Cette fois, pour la phase de poules de la Ligue des Champions, on a décidé de se passer des services de deux éléments importants, en l’occurrence Juan Bernat et Rafinha.

Mauricio Pochettino était obligé de trancher vu la richesse de son effectif et c’est donc le duo en question qui en a fait les frais. Le choix est un peu plus étonnant pour le Brésilien que pour l’Espagnol, vu que ce dernier est blessé depuis plusieurs mois. Arrivé de Barcelone l’été dernier, Rafinha a la confirmation qu’il ne fait plus vraiment partie des premiers choix de son coach.

Sergio Ramos est bien là

Outre cette paire, le technicien argentin a aussi décidé de snober Sergio Rico. Celui qui était le gardien numéro 2 de Paris il y a encore quelques mois a été relégué au 4e rang dans la hiérarchie des portiers. Keylor Navas et Donnarumma lui sont logiquement préférés, de même que le jeune Letellier.

25 joueurs ont été retenus pour cette phase de poules de la Ligue des Champions. Les grands noms sont tous là, y compris Sergio Ramos, qui n’a pas encore disputé le moindre match officiel avec l’équipe francilienne. Et parmi les bonnes surprises, il y a la présence de Dina Ebimbe. Ce dernier s’était montré très à son avantage durant la phase de préparation.

Une liste annexe de huit joueurs formés au club a aussi été établie, comme le stipule le règlement de l’UEFA. On y retrouve notamment les jeunes pépites Michut, Gharbi, Franchi et Xavi Simons.

Pour rappel, Paris figure dans le groupe A de la Ligue des Champions en compagnie de Manchester City, de Leipzig et de Bruges. Les vice-champions de France démarreront leur parcours par un déplacement en Belgique le 15 septembre prochain. Un rendez-vous qui est déjà très attendu.

La liste complète du PSG pour la Ligue des Champions

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs (9) : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Mendes

Milieux (7) : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants (6) : Mbappé, Icardi, Neymar, Di María, Draxler, Messi

Liste B (8) : Franchi, Bitshiabu, Alloh, Fernandez Veliz, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala