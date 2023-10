PSG : Dembélé prend la défense de Kylian Mbappé

A quelques jours du rassemblement de l’Equipe de France, Kylian Mbappé se retrouve dans une méforme. Dembélé aborde le sujet.

Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont tous les deux convoqués en Equipe de France pour les deux matchs de la trêve internationale du mois d’octobre. Si l’ancien Monégasque inquiète depuis quelques jours à travers ses copies livrées sur le rectangle vert, l’ex-Catalan n’a pas de doute.

Mbappé n'y arrive plus, les soutiens se multiplient

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a disposé du Stade Rennais (1-3) lors du match en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Mais durant tout ce match, Kylian Mbappé n’a pas réussi à trouver le chemin des filets ni délivrer une passe décisive. Il a vendangé quelques occasions de but d’ailleurs. Bien qu’il reste le meilleur buteur de la Ligue 1 de France, les statistiques du Bondynois commencent à faire polémiques.

Mais Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus a défendu son capitaine. En conférence de presse pour la publication de sa liste des joueurs convoqués pour octobre, le technicien français ne s’inquiète pas de la forme de son joueur. "Méforme? Il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment à l'image des résultats de son club certainement. Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire, l'influence sur son équipe, ça a une grosse incidence. Est-ce que c'est sa période estivale où il n'a pas eu une préparation classique? Je n'ai pas d'inquiétude sur Kylian, son envie, son état d'esprit de compétiteur. Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien, il a envie de faire mieux. Il y a encore des matchs ce week-end et les deux matchs avec la France", avait déclaré Didier Deschamps.

C’est le cas pour Luis Enrique, qui défend le Bondynois lors de la conférence de presse avant le match contre Rennes. "Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états tout au long d'une saison. Ce n'est ni Superman quand il marque huit buts et ce n'est pas un joueur normal quand il ne marque pas. Tout n'est pas blanc ou noir, il y a tout le temps des nuances. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. C'est un joueur décisif. Mon objectif en tant qu'entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu'on ne voit pas ses défauts", a fustigé le technicien espagnol.

Dembélé y croit pour Mbappé

Après ses deux entraîneurs, Kylian Mbappé a le soutien de son coéquipier, Ousmane Dembélé. Même s’il n’a pas réussi à trouver le filet face à Steve Mandanda, jeudi, Dembélé ne doute pas de la forme de son coéquipier et compatriote. Auteur d'une copie indigeste contre Newcastle (défaite 4-1), Kylian Mbappé ne s'est pas démarqué aussi, ce jeudi.

"Je pense qu’il était fatigué sur ce match. On joue tous les trois jours, ça pèse un peu. Il n’est pas frustré. Il va vite remarquer", a laissé entendre l’ancien Rennais après le match. Faut-il rappeler que Dembélé a été passeur sur le but de Vitinha (32e) contre le Stade Rennais.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devront retrouver l’Equipe de France dès ce lundi à Clairefontaine. Les Bleus jouent contre les Pays-Bas (13 octobre) en éliminatoires de l’Euro 2024 et l’Ecosse (17 octobre) en amical. Mbappé pourrait retrouver ses états lors de ces deux sorties des Bleus.