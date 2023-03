PSG : David Ginola ne veut pas de Hakimi sur un terrain

David Ginola a livré son avis sur la brûlante affaire Hakimi au micro du CFC.

Sur le pré, le Paris Saint-Germain va mieux, lui qui a stoppé son hémorragie en signant trois succès de rang en Ligue 1. La semaine passée a été marquée par la mise en examens d’Achraf Hakimi pour viol. Et si le club a apporté son soutien au défenseur, sa présence mercredi soir, à Munich, lors de la seconde manche des Parisiens contre le Bayern, pose problème à David Ginola.

"Hakimi peut être perturbé par son affaire. Les joueurs de football ne sont pas des robots. On ne t’efface pas ce qui se passe dans ta vie l’histoire de 90 minutes. Il doit être soucieux. Le casse-tête de Galtier là c’est de se dire s’il va le mettre en sachant qu’il n’est pas à 100% ou alors mettre quelqu’un d’autre. Privilégier quelqu’un d’autre va être de mise. Et ces postes là (de pistons) sont importants, dans son système. D’avoir deux joueurs coopératifs et complémentaires", a ainsi considéré l'ancien joueur du PSG.

Ginola évoque aussi Neymar

Neymar sera absent jusqu'à la fin de la saison. David Ginola a aussi une opinion tranchée sur le Brésilien. "Ca remet en question l’équilibre de l’équipe. Neymar n’y est plus, on sent que Messi prend sa plénitude et son envol. Ils ne se marchent plus sur les pieds. Je trouve que c’est plus homogène et plus équilibré. Mais sa blessure est triste. C’est récurrent. Chaque saison, arrivé mars, on a des petits problèmes de santé chez Neymar. On arrive a une période charnière de la saison. Là, on a besoin de tout le monde au top."