PSG : Danilo ravi de sa forme actuelle

Titulaire mardi soir face au Real en Ligue des champions, Danilo Pereira a répondu aux attentes, avec une prestation de qualité défensivement.

Une forme qui dure depuis plusieurs semaines pour le milieu de terrain portugais, qui est le premier à s'en réjouir.

"En ce moment je me sens vraiment bien. Bien que je sois un joueur défensif, j’ai cette envie et je me sens capable d'effectuer des actions offensives", a-t-il confié sur le site du PSG.

"Pour mon plus grand bonheur, j'ai réussi à marquer deux buts lors du match contre Lille. C'est toujours important d'aider l'équipe en marquant des buts."

L'ancien de Porto s'est également confié sur les critiques dont l'équipe fait l'objet depuis le début de saison, la faute à un jeu régulièrement ennuyeux.

"Chaque joueur est exigeant avec lui-même. Il est évident que tout le monde en veut plus, les supporters comme nous", poursuit Danilo.

"Les supporters veulent plus qu’une victoire, ils veulent du spectacle et je trouve ça très bien car cela permet d'attiser la flamme intérieure que chaque joueur possède."

L'article continue ci-dessous

"Le niveau de la Ligue 1 est très élevé"

Avant le déplacement sur la pelouse de Nantes ce samedi soir, le milieu de terrain s'est également confié sur le niveau de la Ligue 1, et la difficulté de faire face chaque week-end ou presque à des blocs bas.

"Ces équipes ont des entraîneurs qui savent donner de bonnes consignes et qui tactiquement sont très forts. Il est difficile d'atteindre le but adverse", a-t-il pointé.

"Le niveau du championnat de France est très élevé. Les joueurs qui jouent ici le savent. Les équipes sont bonnes tactiquement et ont des joueurs très rapides qui partent en contre-attaque et peuvent marquer des buts facilement. Le championnat a tendance à évoluer et à être plus difficile chaque année."