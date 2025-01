PSG, Daniel Riolo s'enflamme pour Khvicha Kvaratskhelia

Espaly vs Paris Saint-Germain

Daniel Riolo a évoqué, lundi, l’arrivée imminente de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver.

Les lignes commencent à bouger dans la capitale française. Sauf énorme rebondissement, Khvicha Kvaratskhelia devrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain cet hiver. Une arrivée qui suscite beaucoup de réactions dans l’Hexagone où même Daniel Riolo n’a pas pu éviter de réagir sur le transfert du Géorgien.

Daniel Riolo se réjouit de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG

En attendant les départs de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio, tous poussés à la sortie, le PSG s’active déjà dans le sens des arrivées. En quête de nouveaux renforts offensifs, le club parisien s’est penché sur la situation de plusieurs attaquants à l’image de Victor Osimhen, Alexander Isak, Jhon Duran ou encore Khvicha Kvaratskhelia. À l’heure actuelle, tout indique que le dernier cité devrait être la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Plus tôt dans la journée, L’Equipe révélait en effet que les discussions étaient avancées entre Naples et le PSG pour l’international géorgien.

Getty Images

Selon le quotidien français, Khvicha Kvaratskhelia devrait rejoindre Paris contre un montant compris entre 65 et 70 millions d’euros. Dans la capitale française, c’est un contrat de quatre ans et demi qui attendrait le Géorgien, comme relayé précédemment par Goal France. Déjà ciblé par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourra enfin apporter ses qualités techniques à l’attaque de Luis Enrique.

Une éventualité qui réjouit les partisans du club francilien dont Daniel Riolo. « L'attaque du PSG ne va pas tarder à être remodelée. Même s'il ne pourra pas jouer les deux derniers matchs de Ligue des champions, il jouera après, mais Kvara va arriver et c'est à mon sens une très bonne recrue », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC.