PSG : Daniel Riolo (enfin) d’accord avec Luis Enrique sur Mbappé, mais…

Enfin la réconciliation entre Riolo et Luis Enrique ? C’est ce que ça paraît avec la dernière sortie du journaliste, mais loin de là.

Pour une fois, Daniel Riolo a partagé l’avis de Luis Enrique sur la gestion de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais le journaliste est toujours réservé quant à la manière de faire de l’ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne.

Riolo partage le remplacement de Mbappé, mais…

S’il a annoncé quitter le PSG à l’issue de la saison en cours, Kylian Mbappé a probablement disputé son dernier Classique français ce dimanche au Stade Orange Vélodrome. S’il a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux après la victoire parisienne (0-2), le Bondynois méritait d’être remplacé, selon Daniel Riolo, qui ne manquait aucune occasion de critiquer Luis Enrique sur sa mauvaise gestion du capitaine des Bleus.

Getty

« Il (Mbappé) n’était pas en train de faire un match de dingue. Que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur mais ils n’en ont pas gardé. Mais je comprends le choix, j’imagine qu’il (Luis Enrique) voulait avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon. Je comprends le choix mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu parce que je sentais qu’à ce moment-là, il était en train d’être un peu mieux. C’était une période où le PSG était pas mal et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu’il a fallu se réorganiser. Mais je comprends », a déclaré le journaliste RMC Sport dans l’After Foot, dimanche.

Daniel Riolo attaque encore Luis Enrique

Comme à l’accoutumée, l’éditorialiste RMC Sport s’en est une fois encore pris à l’entraîneur du club de la capitale française. Alors que Florent Gautreau, journaliste de l’After, lui faisait comprendre que les choix de Luis Enrique ont quand même payé avec un deuxième but inscrit par Gonçalo Ramos, le remplaçant de Mbappé (65e), Riolo en a profité pour charger une fois encore Lucho.

Getty Images

« On a le droit de discuter un entraîneur? J’ai l’impression que depuis qu’il y a Luis Enrique, on n’a plus le droit. Depuis qu’il vous a mangé le cerveau, on n‘a plus le droit d’en parler. Ses choix sont les bons? De faire jouer Vitinha en 8? De faire jouer Mbappé où il faut? Ma première critique, c’est sa com, foutage de gueule. Deux: ses choix. C’est de tourner en rond pour avoir une meilleure équipe que celle que je décris depuis six mois », a ajouté Daniel Riolo, très remonté.