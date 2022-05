PSG : comment Paris est parvenu à prolonger Kylian Mbappé

Le scénario de la saison morose du PSG semblait écrit : un fond jeu pauvre, une élimination piteuse en huitième de finale contre le Real Madrid, un duo Messi-Neymar décevant et un départ de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole en fin de saison. Les ingrédients d’un exercice catastrophique étaient réunis.



Mais le coup de grâce n’arrivera pas. En fin de contrat en juin, l’attaquant parisien a choisi de rester à Paris, à priori jusqu’en 2025, alors qu’il avait demandé à rejoindre le Real Madrid durant le dernier mercato estival. Comment comprendre ce revirement de situation alors que le club de la capitale a vécu dix derniers mois compliqués ?

Malgré sa volonté de partir, Fayza Lamari, sa mère, qui gère aussi ses intérêts, confiait en octobre au Parisien que le dialogue avec la direction du PSG n’était pas rompu. Tout au long de la saison, les dirigeants du champion de France se sont engouffrés dans la brèche existante et ont tout mis en œuvre pour conserver le Bondynois.

Si des sources parlent d’une offre pharaonique pour convaincre le joueur de rester, la mère de l’international français affirmait ces derniers jours que les deux clubs avaient fait des offres équivalentes et que Mbappé devait maintenant se décider. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera désormais le meilleur salaire du club et qu’il devrait toucher une prime à la signature supérieure à 100 millions d’euros.

Al-Khelaïfi mais aussi Henrique et Ferrer ont oeuvré



Voilà pour les chiffres ! Mais il y a aussi et surtout les promesses faites par le club et ses dirigeants les plus hauts qui ont été à l’écoute de ses doléances : un vrai projet sportif et des changements importants au sein d’un club qu’il aime vraiment. Et pas uniquement un empilement de stars comme cela s’est produit l’été précédent.

Pour faire avancer le projet, Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main. Et la visite de Fayza Lamari au Qatar en avril ne ressemblait pas vraiment à des vacances. À Doha, la mère et conseillère a pu découvrir les contours du futur projet résultant de leurs discussions préalables.



Pour y parvenir et fluidifier le dialogue, les dirigeants se seraient, selon nos informations appuyés sur le duo Antero Henrique-Luiz Ferrer, qui avait œuvré à la venue du prodige en 2017. L’ancien directeur sportif, qui a été nommé en mars directeur sportif de la Qatar Stars League, n’est jamais resté très éloigné des hautes sphères parisiennes.

Resté proche de la famille, Ferrer, aujourd’hui agent et nouveau représentant de Nicolas Pépé, se serait, lui, vu proposer le poste de directeur sportif (ce qu’il a refusé). Preuve s’il en est que la position de Leonardo, diversement apprécié dans le vestiaire, reste très fragile. Goal est en mesure de confirmer que Luis Campos, qui était à Paris cette semaine, fait partie des noms étudiés.

Macron aussi est intervenu

D’autres acteurs extérieurs sont aussi intervenus. Le numéro 7 parisien a notamment reçu plusieurs coups de fil d’Emmanuel Macron l’incitant à rester dans son club. Les deux hommes se sont connus en 2018, lors de la célébration de la victoire en Coupe du monde sur le perron de l’Elysée et se sont parlés à plusieurs reprises directement.

Son statut d’icône, le fait d’être encore présent à Paris lorsque la ville accueillera les JO en 2024, son image auprès des jeunes, sont autant d’arguments que le chef de l'État a utilisés pour tenter de convaincre Mbappé.

Dans ce choix marquant, il ne faut pas non plus sous-estimer l’attachement réel de Mbappé à la ville de Paris, au PSG et l’envie d’en devenir le plus grand joueur. Fin février, après avoir battu le record de buts d’Ibrahimovic sous le maillot parisien, il avouait que dépasser Edinson Cavani était un objectif à même de le faire réfléchir : "Être le meilleur buteur de l’histoire du club, on ne peut pas cracher dessus, mais le plus important ce sont les titres".