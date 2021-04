PSG - Colin Dagba revient sur le quart face au Bayern Munich

Aligné en défense en l'absence de l'habituel titulaire Alessandro Florenzi, le jeune Colin Dagba a participé à l'exploit face au Bayern. Une fierté.

Tombé en finale de la dernière édition face aux Allemands, le Paris Saint-Germain a pris sa revanche sur le Bayern Munich. Qualifiés pour le dernier carré de la plus prestigieuse de la compétition, les Parisiens sont allés l'emporter à l'aller (2-3), avant de s'incliner lors du match retour (0-1) au Parc des Princes, mais ont globalement séduit.

Aligné dans le couloir droit en l'absence de l'habituel titulaire Alessandro Florenzi, touché par le Covid-19, le jeune Colin Dagba a participé aux deux rencontres. Solide face à l'armada offensive du Bayern, l'international espoir a été à la hauteur de l'évènement. Dans un entretien accordé au site officiel du club, il est revenu sur celui-ci.

"On l'a tous fait pour la ville, pour les supporters"

"Moi, déjà, avant le match, j'étais très excité à l'idée de jouer ce genre de rencontre. Plus jeune, devant ma télé, j'avais envie de disputer ces matches. Après, ce qui m’a marqué avant le match, c'est lorsqu'on est partis de l'hôtel. Tous les supporters qui prenaient leur maillot sur le coeur, et je me suis dit 'ce soir, on va le faire pour eux'. On est obligés de le faire pour les rendre fiers parce qu'ils sont là pour nous, ils sont peut-être sortis vite du travail pour venir nous encourager", a d'abord raconté le joueur formé au club.





"On s'est tous déchirés pour eux sur le terrain. Je pense que tout le monde a tout donné. On l'a bien vu, même Kylian quand on voit la grosse course qu’il a fait, Ney qui venait fermer, Angel qui venait m'aider. Tous les attaquants ont défendu pour nous. On a tous sorti nos tripes sur le terrain. Ça s'est vu et on l'a tous fait pour la ville, pour les supporters", s'est ensuite félicité Colin Dagba, de nouveau présent dans le groupe francilien pour la rencontre de championnat face à l'AS Saint-Etienne, dimanche au Parc (13h00).

Une rencontre qui doit être abordée avec les mêmes ingrédients que contre Munich selon lui. "Je pense qu’on doit utiliser le match du Bayern comme un socle pour continuer à faire ce genre de match, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. On doit garder ce niveau de concentration, ce niveau de détermination, tout donner pour aller chercher toutes les victoires possibles, et chercher ce titre de champion. Et je pense que ce sont des matches comme ça, qui doivent être notre référence. On est conscient que nous devons faire un sans-faute jusqu’à la fin de la saison", a-t-il expliqué. En cas de succès face aux Verts, les Parisiens reviendraient à une petite unité du leader lillois. Pression.