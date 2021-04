PSG-ASSE, Mauricio Pochettino : "La Ligue 1 est très compétitive"

L'entraîneur parisien a évoqué la course au titre à la veille de la réception de Saint-Etienne, ce dimanche au Parc des Princes.

Le PSG joue gros ce dimanche dans la course au titre face à Saint-Etienne avec l'opportunité de revenir à un petit point de Lille, tenu en échec par Montpellier vendredi soir (1-1). "Nous connaissons la difficulté pour toutes les équipes de gagner. La Ligue 1 est très compétitive. On voit la difficulté pour prendre des points à chaque match", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse à la veille de la rencontre. L'entraîneur argentin qui pourra compter sur Marco Verratti, dans le groupe au contraire de Neymar ou Keylor Navas, notamment. "Marco Verratti était dans le groupe contre Munich. Ce sera son deuxième match dans le groupe", a ensuite ajouté le technicien face aux médias.

"Notre gestion, c'est un groupe différent au PSG de Southampton et Tottenham. On veut installer nos valeurs et nos idées et on s'adapte aux équipes que l'on doit gérer pendant notre carrière", a détaillé Pochettino, sans entrer dans les détails quant au positionnement du petit italien. "Cela dépend des circonstances, de la situation et du plan de jeu des matchs."

"Nous devons gagner à domicile si on veut gagner la Ligue 1"

Qualifié mais une nouvelle fois battu sur sa pelouse cette semaine par le Bayern, Paris n'a plus gagné au Parc des Princes en championnat depuis le 13 février dernier, soit une éternité. "C'est une bonne question et nous devrons y répondre ce dimanche en améliorant notre performance", a répondu l'ancien coach de Tottenham. "On doit avoir un bon rendement et gagner à domicile. Nous devons gagner à domicile si on veut gagner la Ligue 1."

L'entraîneur parisien s'est également exprimé sur la double confrontation à venir contre Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions (28 avril et 4 mai prochains). "Je crois que dimanche nous avons un match important. C'est difficile de parler de la Ligue des champions. Une équipe comme Paris qui veut tout gagner doit battre toutes les équipes en face pour atteindre ses objectifs."

Enfin, il a fait le point sur la rumeur de transfert de Florenzi vers l'Inter : "On ne parle pas des rumeurs, le plus important ce sont les compétitions et le fait d'atteindre nos objectifs dans trois compétitions. Le club et les joueurs sont focalisés dessus. Le moment venu on communiquera les décisions. Ce que je pense de Florenzi, comme pour tous les joueurs : ce sont les meilleurs et ils doivent nous aider à gagner des matchs et atteindre les objectifs fixés."