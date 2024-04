PSG - Clermont : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG reçoit Clermont samedi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 suit son cours et tire progressivement vers sa fin. La 28e journée a pris son envol vendredi avec un choc entre Lille et Marseille. Samedi, le Paris Saint-Germain sera de sortie contre Clermont Foot. Un choc des extrêmes entre des Parisiens, leader (62pts) et des Auvergnats, lanterne rouge du championnat (20pts). Toutefois, ce grand écart entre les deux équipes ne devrait pas priver le public d’un match spectaculaire.

PSG - Clermont, le choc des extrêmes

Il n’y a pas de repos pour le PSG ces derniers jours. Trois seulement après une demi-finale de Coupe de France remportée face à Rennes, le club parisien est déjà de retour sur le terrain. Le Paris Saint-Germain reçoit Clermont samedi à quatre jours d’un choc en 8es de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça. Ainsi, le match contre les Auvergnats devrait servir de test pour les hommes de Luis Enrique qui devront faire le plein de confiance avant mercredi. Par ailleurs, le PSG est dans une bonne dynamique ces dernières journées avec notamment quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Le club francilien ne devrait ainsi pas avoir du mal à se défaire de Clermont même une surprise n’est pas à écarter.

Dernier de Ligue 1, Clermont se rapproche de jour en jour d’une relégation en Ligue 2. Les Auvergnats restent notamment sur trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs (une victoire et un nul). Un bilan qui n’arrange guère le club qui traverse une mauvaise période. Cependant, Clermont peut encore accrocher le maintien en restant constant dans les victoires lors de ces prochaines journées. Ce qui s’annonce complexe quand le prochain adversaire a pour nom, PSG. Mais comme le football nous a habitué, le club clermontois peut bien créer l’exploit face aux Parisiens.

Horaire et lieu de match

PSG – Clermont

28e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Clermont

PSG : Navas – Hakimi, Mukiele, Danilo Pereira, Hernandez – Soler, Ugarte, Zaïre-Emery – Lee, Ramos, Asensio

Clermont : N'Diaye – Matsima, Pelmard, Caufriez – Zeffane, Magnin, Boutouba, Armougom – Cham, Virginius, Allevinah

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Clermont ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont Foot sera à suivre ce samedi 06 avril 2024 à partir de 21h sur Canal Plus Sport 360 et DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que le service DAZN.