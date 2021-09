PSG-Clermont (4-0) : Gueye, Herrera… à Paris, maintenant les milieux marquent

Pour ne pas dépendre uniquement de ses attaquants, Pochettino souhaitait que ses milieux soient plus efficaces dans la zone de vérité. Pari réussi.

En l’absence de Neymar, Messi, Di Maria, Verratti, Paredes, les questions sur le onze que pouvait aligner Mauricio Pochettino face à Clermont ont alimenté la semaine parisienne. Surtout quand, des doutes ont pu exister aussi sur la disponibilité de Mbappé, qui aura disputé 80 minutes, et d’Icardi, entré en jeu en fin de match.

PSG-Clermont (4-0) : même décimé, ce Paris-là sait briller​

Mais ce samedi au Parc des Princes, pour voir des joueurs marquer, il fallait surtout regarder du côté des milieux de terrain. Même si l’international français a inscrit son quatrième but en cinq matches face aux Auvergnats, Herrera y est allé de son doublé, portant à trois son total depuis la reprise.

Et désormais plus que lors de ses deux premières années dans la capitale. L’Espagnol est même impliqué sur 5 buts lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives). Autant que lors de ses 35 précédents. À ce bilan de l’entre-jeu, il faut ajouter une nouvelle réalisation de Gueye et vous obtenez une addition salée (4-0). D’autant plus que le Sénégalais avait déjà marqué un but somptueux à Brest avant la trêve internationale et égale déjà son bilan de l’exercice précédent.



Seulement six buts inscrits par des milieux la saison passée

En plus de ces statistiques habituellement réservées aux attaquants, les deux hommes du milieu ont eu une activité incessante, que ce soit dans la récupération, la compensation des montées des latéraux, et même l’orientation du jeu. Et notamment pour Gueye, qui initie l’action sur laquelle il est à la conclusion et aurait pu ajouter au moins deux passes décisives si Draxler et Mbappé avaient transformé leur opportunité (40e et 64e). Même Danilo a eu l’occasion de conclure mais le latéral Zedadka est revenu in extremis (24e).





Faut-il voir une forme de constante dans le fait de voir les milieux être décisif cette saison ? Sur les seize réalisations parisiennes en L1, cinq ont été inscrites grâce au milieu (Herrera et Gueye). Sur toute la saison dernière, seuls six buts avaient été inscrits par les milieux, c’est dire la progression.

Pourtant, ce samedi face à Clermont, ce constat ne traduisait pas une possession outrageuse et une domination de tous les instants. "Ils ont inscrit des buts en contre", soulignait Pascal Gastien après le match précisant que s’ils avaient fermé le jeu, le score aurait été le même.

Pochettino : "C’est important qu’il n’y ait pas que les joueurs offensifs qui marquent"

Mauricio Pochettino a-t-il enfin réglé un problème que ses prédécesseurs avaient eux aussi tenté de solutionner sans vraiment de succès, afin de ne pas dépendre que de la forme de ses attaquants ? Les prochaines rencontres diront s’il ne s’agit que d’un simple effet de mode. Après la rencontre, le technicien argentin se montrait lui extrêmement satisfait par l’apport offensif de ses milieux et pointait aussi du doigt l’idée de ne pas compter uniquement sur les éléments offensifs.

"En effet, c'est important qu'il n'y ait pas que les joueurs offensifs qui marquent et je suis content que ça vienne aussi de cette deuxième ligne. Cela nous permet d'avoir de la variété dans notre jeu", notait Pochettino, qui mettait aussi en valeur le rôle d’Idrissa Gueye qui compte autant de buts en 3 matches de Ligue 1 en 2021/22 qu'en 28 la saison dernière. "C'est un joueur important pour nous dans l'équilibre qu'il donne à l'équipe et encore plus maintenant qu'il marque des buts. Il est avec nous depuis le début de la préparation et a eu un petit moment de recul après avoir contracté le Covid. Mais il est vraiment bien revenu depuis".





En fin de saison dernière, le coach et la direction sportive avaient aussi fait le constat d’un manque dans ce secteur et c’est aussi pour cela que Leonardo a activé le dossier de Georginio Wijnaldum dès le mois de juin. Si le Néerlandais est polyvalent au milieu, son Euro 2021 avec les Pays-Bas (3 buts en 4 matches) et ses saisons passées avec Liverpool ont montré aussi qu’il pouvait garnir cette ligne de statistique.

Reste à savoir comment Pochettino va gérer ce secteur lorsque Verratti et Paredes seront aptes à jouer. Il semble d’ores et déjà acquis que l’Italien est indispensable à cette équipe et qu’il devrait normalement être associé à Wijnaldum, dont le volume de jeu et le profil box to box forment une arme nouvelle. Quid de l’Argentin ? Il devrait y avoir match avec Gueye, même si ce dernier dispose déjà d’une belle longueur d’avance.