PSG - Chelsea, quelle règle en cas de match nul ? Prolongation, tirs au but ?

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Et si la finale PSG - Chelsea se terminait à égalité ? Voici ce qu’il faut savoir sur le règlement en cas de score nul après 90 minutes.

C’est une question que se poseront de nombreux spectateurs si le suspense dure jusqu’au bout. À quoi faut-il s’attendre si Paris et Chelsea ne parviennent pas à se départager dans le temps réglementaire ? La finale du Mondial des clubs, disputée ce dimanche soir au MetLife Stadium, promet une opposition serrée entre deux formations qui ont tout donné pour arriver jusque-là. Mais que prévoit le règlement FIFA dans une telle situation ?

En cas d’égalité à la fin des 90 minutes, une prolongation de 30 minutes sera disputée (deux périodes de 15 minutes). Si aucune des deux équipes ne prend l’avantage durant ce temps additionnel, la rencontre sera décidée par une séance de tirs au but. Ce protocole est classique pour une finale internationale sous l’égide de la FIFA, sans changement par rapport aux éditions précédentes.

Une épreuve supplémentaire après un long tournoi

Ce scénario n’a encore concerné ni le PSG, ni Chelsea dans cette édition. Les deux finalistes ont remporté leurs rencontres sans passer par la prolongation. Mais avec déjà sept matchs au compteur, les organismes sont marqués. Une éventuelle prolongation pourrait donc peser lourd physiquement, surtout pour des joueurs ayant accumulé les minutes dans différentes compétitions cette saison.

Le PSG, lui, connaît bien cette configuration. En huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool, les Parisiens avaient dû passer par 30 minutes supplémentaires, avant de s’imposer sans avoir recours aux tirs au but. Une expérience qui pourrait peser si le match bascule dans un scénario identique.

Le PSG espère éviter la loterie

Le club français rêve d’un sacre sans trembler. Mais si le sort en décide autrement, les hommes de Luis Enrique devront s’armer de patience et de lucidité jusqu’au bout de la nuit. Et surtout, espérer ne pas laisser leur destin se jouer sur un tir au but.