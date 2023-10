PSG : Cet ancien critique l’effectif

En déplacement contre Clermont samedi dernier, le PSG a montré quelques signes de fébrilité qui ont l'air d’inquiéter cet ancien du club.

Brillant pour ses débuts en Ligue des champions cette saison avec cette victoire inaugurale contre Dortmund (2-0), le PSG réalise des débuts mitigés en Ligue 1. En témoigne son nul contre Clermont samedi à l’occasion de la 7éme journée de Ligue 1. De quoi s’inquiéter pour cet ancien du club.

Le PSG ronronn ant en Ligue 1

Après sa première défaite de la saison contre Nice (1-3), le PSG a été tenu en échec par Clermont (0-0) samedi à l’occasion de la 7éme journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt qui suscite des interrogations quant à la suite de la saison. L'ancien joueur du PSG, Edouard Cissé, désormais consultant sur Prime Vidéo, a partagé ses réflexions sur cette situation délicate.

Selon Edouard Cissé, l'équipe du PSG est encore en phase de rodage, une perspective qui n'empêche pas le club parisien d'être rarement dépassé par ses adversaires, car il demeure globalement supérieur. Cependant, cette supériorité ne masque pas le fait que l'effectif du PSG pourrait ne pas être suffisamment équilibré pour l'ensemble de la saison. Les matches contre Clermont et Nice ont révélé que la machine parisienne peut se gripper en cas de turn-over, soulevant ainsi des inquiétudes quant à la profondeur de l'effectif.

Un effectif pas équilibré

« Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans la saison pour penser que l’effectif parisien n’est pas si équilibré. Mais c’est celui que les dirigeants ont voulu et il semble les satisfaire. À eux de faire avec. Ne pas avoir tous les ingrédients dont on rêve dans le frigo, n’empêche pas de réussir de très bons petits plats. » a lancé Edouard Cissé dans un entretien accordé au Parisien.

Ces mots soulignent un dilemme auquel le PSG est confronté cette saison. D'une part, le club possède une pléiade de stars et un potentiel incroyable, mais d'autre part, il semble manquer une certaine profondeur dans l'effectif pour faire face aux défis tout au long de la saison, notamment en Ligue 1.

Le board parisien a fait des choix stratégiques en construisant son effectif, optant pour des superstars et des talents établis, mais cela peut avoir des conséquences lorsque des blessures surviennent ou lorsque des rotations sont nécessaires pour maintenir la fraîcheur des joueurs.

À l'approche des prochains mois, le PSG devra jongler avec les défis de la Ligue des champions et de la Ligue 1, tout en préservant son énergie et son effectif. Les dirigeants parisiens devront peut-être envisager d'ajouter des renforts lors du prochain mercato pour renforcer leur profondeur d'effectif, ou bien miser davantage sur la gestion tactique et la rotation pour tirer le meilleur parti de leur équipe actuelle. Luis Enrique a du boulot