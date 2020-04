PSG, Cavani veut continuer à jouer en Europe

Courtisé en Amérique du Sud, l'Uruguayen est déterminé à continuer de jouer au plus haut niveau en Europe.

Edinson Cavani rejettera toute offre de jouer en Amérique du Sud la saison prochaine et s'engage à jouer en Europe jusqu'à au moins la 2022. Selon des informations de Goal, le club brésilien de Flamengo a bel et bien consulté l'attaquant uruguayen en décembre au sujet d'une éventuelle arrivée, pour apprendre qu'il avait l'intention de rester en Europe pendant encore quelques années, jusqu'à la prochaine Coupe du monde à minima.

Avec son contrat au arrivant à expiration à la fin de la saison, Edison Cavani devrait quitter la avec un départ à l'Atletico Madrid étant l'option la plus probable après que le club espagnol ait vu deux offres rejetées en janvier par le club de la capitale, alors que le joueur et son entourage poussaient pour que le transfert se réalise dès cet hiver. L'attaquant de 33 ans a rejoint le PSG en 2013 en provenance de , après avoir également joué pour Palerme et le club uruguayen Danubio.

L'Atletico reste favori, mais rien n'est signé

La mère de Cavani, Berta Gomez, a récemment déclaré que son fils souhaitait toujours rejoindre la , avec la possibilité de travailler avec Diego Simeone, l'intéressant particulièrement : "Heureusement aujourd'hui, de nombreux clubs sont intéressés à l'idée de signer Cavani. Il ne sait toujours pas où il jouera, il lui reste trois mois à Paris", a expliqué Gomez à Ovacion Digital. "Nous devons réfléchir soigneusement. Pour le moment, il n'a pas l'intention de rentrer en , il prévoit de continuer en Europe et souhaite se rendre en ".

"Mon fils va avoir des offres, c'est incontestable car c'est un attaquant confirmé, comme il l'a montré au cours de toutes ces années. Mais il continue de penser à pouvoir aller à l'Atletico Madrid parce qu'il aimerait jouer sous Cholo [Diego Simeone]", a conclu la mère de l'Uruguayen. Le géant argentin, Boca Juniors, était également intéressé et confiant d'obtenir un accord pour Cavani avant que tout mouvement ne soit exclu par le président du club Jorge Amor Ameal.

"Nous sommes fiers qu'un joueur comme Cavani dise vouloir porter notre maillot, mais notre réalité économique ne correspond pas à la sienne", a déclaré Ameal à Radio Splendid par EFE. "Bien sûr, personne ne prétendra que Cavani n'est pas un grand joueur, mais nous devons penser davantage à nos joueurs existants et y croire". Avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, Cavani avait marqué sept fois lors de ses 22 apparitions pour le PSG cette saison, revenant en très bonne forme lors des dernières semaines de compétition.