PSG : Carlos Soler règle ses comptes avec Valence

Le joueur du PSG admet dans une interview qu'il a même demandé à Valence un contrat à vie, mais qu'il ne l'a pas obtenu.

Carlos Soler a donné une interview au "Diario Levante" pour clarifier les raisons de son départ au PSG et pourquoi il a décidé de quitter Valence, son club formateur et son club de coeur. Dans cette conversation, Soler explique qu'il ne voulait pas quitter le club gratuitement, alors qu'il était en fin de contrat en juin 2023, et souhaitait que son départ permette de faire rentrer de l'argent dans les caisses de Valence.

Soler voulait un contrat à vie à Valence

"J'ai dit au club que je ne voulais pas partir gratuitement parce que je devais beaucoup de choses au club. Et c'est ce que j'ai fait savoir à Layhoon et Gattuso. C'est ainsi qu'à la fin du marché, l'opportunité est venue du PSG et, bien, nous avons trouvé un accord et je suis parti", explique-t-il. Le milieu de terrain confie qu'il a même demandé un contrat à long terme avec Valence, mais que la négociation n'a pas abouti.

"Au final, je demandais un contrat à long terme parce que je voulais être lié à pratiquement tout. De 25 à 33, 34 ou 35 ans, pour être lié toute ma vie à Valence. Le club a une philosophie et ne veut pas faire de contrats de plus de six ans. Je pensais différemment et le club ne s'est jamais approché de ce que je demandais en termes d'années et cet accord n'a pas été conclu. J'aurais aimé un contrat à long terme, huit, neuf ou dix ans. En Espagne, c'est autorisé et c'est ce que je demandais au club dans ce sens. Ils ne me l'ont pas proposé. Je n'ai rien à leur reprocher non plus, c'est leur décision, s'ils ne l'ont pas envisagée ainsi, c'est comme ça", a expliqué Carlos Soler.

"Le club ne s'est pas rapproché de mes demandes"

L'international espagnol reconnaît qu'il a parlé avec ses agents pour trouver une solution à son avenir et que pendant des mois, il y a eu des spéculations sur sa prolongation de contrat ou son départ : "Mes agents et moi avons adopté une stratégie consistant à parler au club et à rechercher des conditions tant en termes de durée du contrat que sur le plan financier et le projet sportif du club. Nous avons eu quelques années difficiles et il n'y a pas que l'argent qui doit être pris. Il y a beaucoup de gens, et ces choses me dérangent aussi, qui prennent tout pour l'argent et ce n'est pas comme ça".

Carlos Soler reconnaît qu'il a cherché un contrat à long terme avec Valence, mais que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il continue : "Je peux le dire. J'ai cherché un contrat à long terme à Valence, j'ai cherché un projet sportif ambitieux pour jouer la Ligue des champions et puis des conditions économiques aussi. Évidemment, je suis un joueur de football et je vis aussi de cela. Ainsi, pendant cette année et demie, plus ou moins, ces conditions n'ont pas été remplies. Le club n'en est pas arrivé là et ne s'en est même pas approché".

"Tout a été très vite"

L'international espagnol a donné sa version des faits concernant son départ si soudain : "Les fans ont vu que je partais le dernier jour du marché, que je n'ai même pas dit au revoir sur le terrain et ils méritent de tout savoir. La nuit de l'Atletico, je savais qu'il y avait une négociation en cours, mais elle n'était pas fermée. Le lendemain, nous avons entendu la dernière offre de Valence. Ensuite, j'ai dû aller au PSG et me mettre au travail. Tout s'est passé rapidement".

Soler accepte les critiques

Et au sujet des critiques reçues par les fans de Valence en raison de son départ, Soler déclare : "Je suis une cible facile, mais avec les gens qui m'entourent, je n'aime pas ça et je ne l'accepte pas ni ne le respecte. Les attaques contre ma petite amie ont été disproportionnées et visaient à me blesser. C'est inacceptable et cela montre qu'il y a encore beaucoup de personnes sexistes en Espagne. Cela me rend très triste qu'il y ait encore des gens comme ça, même s'ils ne représentent pas la grande majorité des Valencianistas". Carlos Soler a décidé de faire patte blanche et nul doute qu'une partie des supporters de Valence risque d'être surpris par ces révélations.