PSG : Carlos Soler, nouvelle recrue en approche

Avec l'Espagnol qui arrive en provenance de Valence, Paris tient sa dernière recrue offensive.

En cette fin du mois d'août, Christophe Galtier attendait au moins trois renforts : un en attaque, un au milieu et un dernier en défense. Sur les deux premiers secteurs, les attentes du technicien parisien vont être comblées.

Fabian Ruiz est ce mardi à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec le PSG, qui attend rapidement Carlos Soler dans la foulée en provenance de Valence.

Ces dernières heures, le champion de France a accéléré les discussions avec les dirigeants valencians pour faire venir ce jeune prospect capable de jouer au milieu mais que Paris entend faire évoluer en position d'excentré. C'est en tout cas dans ce registre que Luis Campos avait ciblé le joueur dès le début de l'été.

Visite médicale mercredi et signature d'un contrat de cinq ans

Ces dernières heures, le PSG et Valence sont tombés d'accord sur un transfert proche des 20 millions d'euros bonus compris. Une somme qui va permettre au club espagnol, en manque de liquidité et dans l'obligation de vendre l'un de ses meilleurs prospects, de souffler.

Paris attendait aussi la réponse de Soler qui a pris le temps de la réflexion. A Valence, il aurait certainement été titulaire et aurait pu avoir de plus grandes chances de frapper aux portes de la sélection espagnoles en vue de la Coupe du monde.

Mais sauf retournement de situation, l'Espagnol est attendu demain dans la capitale pour passer sa visite médicale et y signer un contrat de cinq ans. Il ne manque plus qu'un défenseur (Skriniar) et le mercato sera bouclé dans le sens des arrivées.