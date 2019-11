PSG-Bruges, Idrissa Gueye : "Peut-être y'a-t-il plus de motivation en C1..."

Le milieu de terrain du PSG était en conférence de presse ce mardi avant la réception de Bruges mercredi (21h) en Ligue des champions.

Comment expliquer les trois défaites cette saison ?

Idrissa Gueye : Je n'ai pas d'explication particulière. On est des joueurs de foot, on essaye de jouer tous les matches à fond. On est attendu et tout le monde veut gagner contre le PSG. Il y a des matches qu'on gagne, d'autres qu'on perd, mais ça reste le foot. (...) C'était un non-match (à , ndlr), on essaye de savoir pourquoi. Le coach nous a parlé après le match... J'espère que ce sera la dernière fois. C'est à nous de faire ce qu'il faut, de ne pas prendre les matches à la légère.

Son acclimatation à Paris

Les joueurs m'ont très bien accueilli, ils m'ont ouvert les portes. Tant mieux pour moi, je m'entends très bien avec tout le monde, ça se passe bien pour moi et toute l'équipe. On espère que ça va continuer comme ça. (...) Je me sens très bien aux côtés de grands joueurs comme Kylian, Neymar, Edi, ou Icardi... Je ne vais pas tous les citer. Je suis très content d'être ici, ça me permet de continuer ma progression. J'apprends tous les jours à côté de joueurs comme Verratti ou Marqui par exemple. Je suis à l'écoute et j'essaye d'apporter le meilleur possible pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles.

La préparation de Bruges

C'est le moment pour nous de gagner. On ne doit pas sous-estimer cette équipe, qui est très bonne et qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller.

Une certaine pression en ?

Je sens une superbe motivation de toute l'équipe et de tout le club, mais il n'y a pas de pression supplémentaire. (...) Peut-être que naturellement il y a un peu plus de motivation car c'est une compétition qui fait rêver chaque joueur, mais je ne saurai pas l'expliquer.

Le retour attendu de Neymar

C'est un très grand joueur, tout le monde le sait. On est très contents qu'il soit de retour en forme. (...) Enfin... Je pense qu'il va tout faire pour être prêt en vue des prochains matches, et j'espère que tout se passera bien pour lui.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.