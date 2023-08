PSG : Brouille à l’interne après le capitanat de Marquinhos

Avant le match contre Toulouse, Luis Enrique a expliqué avoir laissé les joueurs désigner leur capitaine. Mais le choix fait grand bruit à l’interne.

Alors que les joueurs ont désigné Marquinhos à nouveau par un vote, comme le capitaine du Paris Saint-Germain, le choix est loin d’être définitif. Puisque certains joueurs n’auraient pas apprécié ce choix par un vote jugé informel.

Un autre vote envisagé

Alors qu’il a été remplaçant lors du match nul vierge de la première journée du championnat contre Lorient, Marquinhos a retrouvé sa place de titulaire, dimanche, lors du nul 1-1 du PSG à Toulouse. Mais avant, le défenseur brésilien a été reconduit plus tôt dans son rôle de capitaine suite à un vote.

Selon les informations de RMC Sport, plusieurs ont trouvé à redire sur le vote qui a désigné Marquinhos, notamment chez certains dirigeants du club. Ce qui pourrait donner naissance prochainement à un nouveau vote plus formel pour désigner le nouveau capitaine du club de la capitale française.

Dans le même temps, le média français précise le choix du vice-capitaine ainsi que le numéro 3 et le numéro 4 dans la hiérarchie pose aussi souci dans la formation parisienne et semble difficile à faire. Kylian Mbappé revenu dans le groupe parisien, Danilo et Lucas Hernandez, ce dernier très apprécié dont certains poussent la candidature, sont en lice. Faisant face à de pépins physiques, Presnel Kimpembe pourrait également concourir.