PSG - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois, mercredi, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

La Coupe de France refait surface avec les matchs des huitièmes de finale dès ce mardi 6 février 2024. Si le FC Sochaux et le Stade Rennais ouvrent le bal, l’une des affiches de cette étape de la compétition mettra aux prises le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois au Parc des Princes, ce mercredi.

PSG - Brest, une revanche en vue pour les Bretons

Club le plus titré de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain (14 titres) reçoit le Stade Brestois au Parc des Princes, ce mercredi soir, en vue de se réserver une place en quart de finale de la compétition. Pour en arriver là, les hommes de Luis Enrique ont étrillé l’US Revel (0-9) en 32es de finale et d’Orléans (1-4) lors des 16es de finale. Lors de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les Rouge et Bleu comptent quatre victoires et un match nul.

De l’autre côté de la ligne de bataille, le Stade Brestois, qui a un casier vide (de titres) en Coupe de France, vise un premier trophée en la matière. La meilleure performance des hommes d’Éric Roy s’arrête en quart de finale (1983 et 2015). Les Bretons envisagent prendre leur revanche sur le club champion de France après avoir perdu (2-3) lors de la 10e journée de Ligue 1 en octobre dernier. S’ils n’ont pas réussi à le faire lors de la 19e journée (2-2), les Brestois souhaiteraient profiter de ce déplacement pour battre le PSG dans son fief et espérer une place au tour suivant.

Horaire et lieu du match

Strasbourg – PSG

1/8 de finale Coupe de France

Lieu : Parc des Princes

A 21h10 française

Les compos probables du match PSG - Brest

PSG : Navas – Soler, Marquinhos, Danilo, Mukiele – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Asensio, Mbappé, Barcola

Brest : Coudert – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko – Camara, Martin, Magnetti – Del Castillo, Mounié, Pereira-Lage

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Brest

La rencontre entre le PSG et le Stade Brestois sera à suivre ce vendredi 2 février 2024 à partir de 21h10 sur BeIN Sports 1 et France 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.