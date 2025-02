PSG - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Brest

Le PSG reçoit Brest au Parc des Princes, mercredi, pour le match retour des barrages de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Une semaine après sa large victoire en Bretagne (0-3), le Paris Saint-Germain s’apprête à valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi 19 février 2025, les hommes de Luis Enrique reçoivent le Stade Brestois au Parc des Princes avec un net avantage acquis à l’aller. Pour les Parisiens, l’objectif est simple : finir le travail et assurer la qualification. De son côté, Brest espère un exploit historique, même si la mission semble très compliquée.

Le PSG en position de force avant le retour

Grâce à un succès 0-3 au match aller, le club champion de France en titre est en ballotage très favorable avant cette manche retour. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé, en grande forme ces dernières semaines, devront simplement gérer leur avance pour confirmer leur présence au tour suivant de la compétition.

Le week-end dernier, le PSG a enchaîné avec une victoire courte mais précieuse (0-1) face au Toulouse FC en Ligue 1, confirmant ainsi sa solidité défensive et sa capacité à contrôler les rencontres.

Brest veut rêver d’un exploit

Si la tâche s’annonce ardue, les Brestois veulent croire en un scénario renversant. Après une défaite lourde à l’aller, les Pirates espèrent une réaction d’orgueil pour au moins quitter la scène européenne avec les honneurs. Les Finistériens, qui ont concédé un match nul frustrant (2-2) contre Auxerre en championnat vendredi dernier, devront réaliser l’un des plus grands matchs de leur histoire pour espérer renverser la situation. La mission s’annonce compliquée, mais pas impossible pour Éric Roy et ses poulains, qui rêvent grand.

Horaire et lieu du match

PSG - Brest

Barrages de Ligue des Champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Brest

PSG : Donnarumma - Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi - Vitinha, Ruiz, Neves - Dembélé, Barcola, Doué

Brest : Bizot - Haidara, Chardonnet, Ndiaye, Lala - Lees-Melou, Camara, Magnetti - Baldé, Ajorque, Sima

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Brest ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois sera à suivre ce mercredi 19 février 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.