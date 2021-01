PSG-Brest (3-0), Mauricio Pochettino : "Pour moi, Marquinhos est défenseur central mais..."

En marge de la victoire du PSG ce samedi contre Brest (3-0), Mauricio Pochettino a évoqué le positionnement de Marquinhos.

Le PSG a empoché sa première victoire sous l'ère Mauricio Pochettino ce samedi contre Brest (3-0), dans le cadre de la 19eme journée de . Un succès qui satisfait pleinement l'entraîneur parisien, qui a réagi en conférence de presse.

Lors de sa prise de parole, Pochettino a évoqué le positionnement de Marquinhos que Thomas Tuchel, son prédecesseur, a très souvent positionné au milieu de terrain. Samedi soir, Marquinhos était reconduit en défense centrale.

Le bilan après deux matches

Mauricio Pochettino : Après quelques jours de travail et deux matches de compétition, il y a des satisfactions. D'abord l'effort et l'implication des joueurs, mais aussi du staff. Ils sont ouverts à de nouvelles idées. On a eu deux matches très compétitifs qui ont été importants pour nous. La grande satisfaction ce soir, c'est la victoire.

Neymar disponible contre Marseille mercredi ?

Nous ne savons pas encore. Il y a un suivi qui est fait avec les joueurs blessés. On pourra analyser cela dans les prochains jours et savoir qui sera disponible.

L'intensité des matches

Il peut y avoir des moments dans le match où on a une baisse dans l'intensité. C'est quelque chose qu'on doit travailler, mais je suis sûr qu'on va s'améliorer au fur et à mesure.

Ses retrouvailles avec le Parc des Princes

C'était très spécial. Je voudrais remercier les gens qui ont fait cette banderole pour me souhaiter la bienvenue. C'était très émouvant. Il manquait les supporters et on espère les retrouver le plus rapidement possible pour sentir à nouveau cette chaleur. Je voudrais aussi remercier l'accueil que nous ont réservé les personnes du club. Elles ont été extraordinaires. Je souhaite vraiment les remercier de la part de l'ensemble du staff et de nos familles.

Message de bienvenue pour Mauricio #Pochettino en tribune.



« 18 ans après... de retour chez toi. Bienvenue capitaine » #PSGSB29 @goal pic.twitter.com/8Yh8YhesHc — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 9, 2021

Le retour d'Icardi

Il faut y aller petit à petit. Mauro revient tout juste de blessure, il a repris avec le groupe il y a quelques jours. C'est très bien pour sa confiance qu'il marque, comme pour Pablo (Sarabia). J'attends de tous les joueurs qu'ils me posent des problèmes au moment de faire l'équipe.

Le positionnement de Marquinhos

J'ai beaucoup de respect pour mes collègues. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, même si pour moi, sur les deux matches, Marquinhos est défenseur central. Il a fait les deux premiers matches à ce poste, mais je ne veux pas être esclave de mes mots. Tous les grands joueurs peuvent jouer dans différentes positions. On verra à l'avenir.

Plus d'équipes

Benjamin Quarez, au Parc des Princes