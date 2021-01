PSG - Brest (3-0), le PSG de Pochettino est lancé

Pour sa première au Parc des Princes comme coach, Mauricio Pochettino a vu son équipe du PSG écraser Brest (3-0).

Mauricio Pochettino tient son premier succès à la tête du PSG. Ce samedi, et à l’occasion de la dernière rencontre de la phase aller, les champions de ont pris la mesure de Brest. Le score final, un 3-0 sec, ne reflète pas vraiment la physionomie du match, mais il n’est pas immérité pour Mbappé et ses coéquipiers. L’équipe francilienne a produit une prestation sérieuse. Derrière, elle est restée infranchissable. Et devant, elle a su faire la différence assez tôt dans la partie, puis se mettre définitivement à l’abri quand Brest a levé le pied sous le coup de la fatigue.

Brest a laissé échapper sa chance

La rencontre a démarré sur un rythme très élevé. Fidèle à ses principes de jeu, Brest a joué sans retenue et c’est ce qui lui a permis de se créer la première occasion de la partie. N’était-ce la belle envolée de Keylor Navas (5e), les Finistériens auraient pris l’avantage dans cette rencontre.

Le PSG, de son côté, ne s’est pas laissé déstabiliser par cette première alerte. Avec un onze similaire à celui qui avait joué à l’ASSE, si l’on excepte le remplacement de Thilo Kehrer (touché par le Covid) par Abdou Diallo, les Franciliens ont retrouvé leur côté conquérant, en même temps que de la fluidité dans le jeu. Cela étant, c’est sur un coup de pied arrêté que les locaux ont réussi à prendre l’avantage. A la suite d’un corner (16e), Marquinhos a surgi pour placer une tête. Le ballon a échoué sur le poteau, mais Moise Kean était là pour reprendre de la tête. L’Italien s’offrait à l’occasion son 9e but en championnat.

Larsonneur a longtemps préservé le suspense

Le reste de la première mi-temps a vu le PSG maitriser les débats, mais non sans essuyer une nouvelle frayeur. A la 38e, Navas a encore dû sortir le grand jeu pour détourner une tentative d’Irwin Cardona, sorti à sa rencontre. Même en étant dos au mur, Brest a continué à jouer sans complexe. Et cela s’est encore vu au retour des vestiaires lorsque la formation de Dall’Oglio s’est offert trois occasions en l’espace de six minutes. La première a vu Honorat buter sur Navas (52e), et les deux autres ont été signées Faivre (57e et 58e). Des opportunités non converties et que forcément les visiteurs ont fini par regretter.

Durant ce temps fort de Brest, Paris n’a pas fait que subir. Les Franciliens ont, eux aussi, eu la possibilité de vite s’échapper à la marque. Pour cela, il aurait cependant fallu compter sur un attaquant plus en réussite que Mbappé. L’international français a eu quatre occasions exploitables aux avant-postes, mais elles les a toutes vendangées (50e, 60e, 64e et 68e). Il faut aussi accorder le mérite à Gautier Larsonneur, qui a repoussé habilement trois de ses essais.

Le coaching gagnant de Pochettino

Le dernier rempart brestois a réussi un autre grand arrêt à la 78e, devant le rentrant Mauro Icardi. Grâce à lui, les Finistériens sont longtemps restés à un but du PSG, gardant ainsi l’espoir d’une égalisation. Ils ont quand même fini par encaisser ce break. A défaut de briller comme buteur, Mbappé s’est illustré comme passeur. A la 81e minute, et après avoir éliminé deux défenseurs sur un superbe dribble, il a servi Icardi, seul au point de pénalty. L’Argentin n’avait qu’à mettre le plat du pied pour scorer. Ça faisait 2-0, puis 3-0 à la 83e lorsqu’un autre rentrant, en l’occurrence Pablo Sarabia, a tué définitivement le match en plaçant une frappe imparable après une talonnade d’Icardi. Paris a donc terminé fort et les choix de son coach n’y sont pas pour rien.

Avec cette victoire du score, le PSG se relance dans la course au titre. Le succès est d’autant plus savoureux que l’OL, le leader, a été accroché sur le terrain de Rennes. Le titre de champion d’automne échappe aux Franciliens, mais il n’y a plus qu’un point d’écart avec les Gones.