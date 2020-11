PSG-Bordeaux : le club parisien va rendre hommage à Diego Maradona

Le PSG a décidé de rendre hommage à Diego Maradona ce samedi à l'occasion de la réception de Bordeaux pour la 12e journée de Ligue 1.

Alors que la LFP a mis en place un protocole sur tous les stades de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end afin de rendre hommage à Diego Maradona, le PSG a aussi souhaité faire un dernier clin d'oeil au "Pibe de Oro", décédé mercredi à l'âge de 60 ans.

Ainsi, à l'occasion de la réception de ce samedi (21 h) pour la 12e journée de L1, le club parisien a prévu diverses actions en hommage à la légende argentine. Dans un communiqué, il explique : "Le Président-Directeur général du Nasser Al-Khelaïfi assistera à la rencontre en compagnie de Son Excellence l’Ambassadeur de la République d’ en , Leonardo Costantino. Il sera à la tête de l’hommage rendu par le club au numéro 10 argentin, authentique génie du football qui aura émerveillé les fans du monde entier."

"Ce samedi, le drapeau argentin flottera aux côtés du drapeau français sur le toit du stade. Les joueurs du Paris Saint-Germain porteront des t-shirts commémoratifs à leur entrée sur la pelouse et une vidéo consacrée à Diego sera diffusée avant l’observation d’une minute de silence. Le club rendra également hommage à l’Argentin avec des messages « Adios El 10 » et « RIP » sur les panneaux LED, une banderole en l’honneur du numéro 10 albiceleste dans le virage Boulogne et un drapeau « 10 » qui sera hissé jusqu’au toit."

Jeudi, plusieurs joueurs du PSG comme Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar ont rendu un premier hommage à Diego Maradona au centre d’entraînement Ooredoo, où l’effectif lui a dédié une minute d’applaudissements avant de commencer sa séance.