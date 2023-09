PSG : Blaise Matuidi encense Marco Verratti et tacle Luis Enrique

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi observe la situation de Marco Verratti au sein du club francilien.

De façon contractuelle, Marco Verratti est encore joueur du Paris Saint-Germain. Mais tout cela une histoire, qui appartiendra au passé très prochainement. Puisque le milieu de terrain italien va s’engager avec la formation qatarienne d’Al-Arabie SC.

Matuidi rend hommage à Marco Verratti

Plus d’une décennie après avoir foulé le sol français, notamment la capitale, Marco Verratti va quitter la formation francilienne très prochainement. Alors qu’il ne fait plus partie des projets futurs du club de la capitale, le « Petit hibou » a été poussé vers la sortie par le PSG, qui a usé la voix de son entraîneur Luis Enrique et son conseiller sportif Luis Campos, pour le faire savoir au joueur.

Indésirable comme Neymar, qui a fini par trouver une corde à son arc, Marco Verratti a aussi fini par trouver un preneur. L’Italien est tombé d’accord avec les Qataris d’Al-Arabi SC. Le milieu de terrain est déjà au Qatar depuis la nuit du lundi à mardi pour passer sa visite médicale avant sa prochaine signature officielle.

Dans un entretien avec L’Equipe, Blaise Matuidi, qui a partagé les vestiaires du Paris Saint-Germain avec Marco Verratti en 2012 et 2017, est revenu sur le parcours de l’international milieu de terrain central italien (55 sélections, 03 buts). A en croire l’ancien international milieu central français (84 capes, 09 buts), Verratti est un professionnel qu’ignore Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG.

"A mes yeux, vu les titres qu’il a remportés, Marco a marqué l’histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c’était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes", a d’abord déclaré l’ancien de la Juventus Turin, avant de poursuivre en prenant la défense de son ancien coéquipier.

"C’est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir. Et Marco ne s’est jamais caché d’être un bon vivant. N’oubliez pas qu’au départ, c’est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara. Ce n’est pas le même rythme de vie, rappelle Matuidi. Mais il savait être sérieux aussi. Je peux vous assurer que Marco n’est jamais arrivé à l’entraînement en retard, qu’il a toujours été un grand pro", a ajouté Blaise Matuidi.

Mais avant de quitter officiellement le club pour Al-Arabi, le Paris Saint-Germain prépare un bel hommage au joueur le plus titré de Ligue 1. Verratti a passé onze années dans le club champion de France.