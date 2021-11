PSG : Bernard Lama voit Kylian Mbappé comme "la star de demain"

Buteur, encore une fois, le week-end dernier, contre le FC Nantes, Kylian Mbappé est certainement le joueur le plus en forme au PSG ces dernières semaines. En tout cas, il est le plus en vu dans le trio d'attaque du club de la capitale. L'international français enchaîne les bonnes performances et les buts en sélection et en club et c'est de bonne augure avant le choc contre Manchester City en Ligue des champions cette semaine. Dans une interview accordée à Le Parisien, Bernard Lama, ancien gardien du PSG, a encensé le natif de Bondy et espère le voir rester au Paris Saint-Germain encore quelques années.



"Suis-je impressionné par Kylian Mbappé ? On n'est pas étonné au vu de son talent. C'est un garçon intelligent, bien conseillé et qui sait se remettre en question. Je ne suis pas certain qu'il quitte Paris en fin de saison. Je lui conseillerais même d'attendre encore un petit peu car il a des rêves, notamment celui de participer aux Jeux Olympiques, et ces derniers vont se dérouler à Paris. Je l'aime beaucoup. Il va continuer à briller, au vu de ses qualités et de sa mentalité. Mais la jeunesse amène parfois à être impatient. Il n'est encore qu'au début de sa carrière. Kylian est déjà une star internationale mais d'ici quelques années, avec le retrait des Messi et Ronaldo, ce sera LA star du football mondial. Et moi, je préfère le voir à Paris quand même (il sourit). Avec Marquinhos, ils sont intransérables !", a analysé Bernard Lama.

L'ancien gardien des Bleus a jugé le PSG dans son ensemble avec Lionel Messi : "Il n'y a rien de facile. Le PSG a réalisé un très bon recrutement cette saison en plus de Lionel Messi. Malgré la présence de grands joueurs, ce n'est pas forcément évident de voir de la fluidité dans le jeu car l'entraîneur a eu très peu de temps son groupe au complet. L'équipe va se construire. En Ligue 1, elle est au-dessus. On est dans une normalité et ça doit se concrétiser par un titre. Ensuite, on attend les Parisiens en Coupe d'Europe. C'est le trophée qu'il manque au PSG et c'est dans cette optique que ces joueurs ont été recrutés. Quand on regarde les matches, on est parfois dérangé, car on a l'impression que l'équipe perd de temps en temps le fil, et à ce moment là, elle encaisse des buts. Mais, ils arrivent à s'en sortir car il y a beaucoup de talent dans toutes les lignes. Le PSG doit maintenant se doter d'une véritable identité de jeu. C'est ce qu'on attend du coach et on ne l'a pas encore vue".

"Est-on trop dur avec Mauricio Pochettino ? On est exigeant avec les joueurs qui ont le potentiel. Quand on regarde les chiffres, les Parisiens ont concédé une seule défaite depuis le début de saison, occupent la tête de la Ligue 1 et sont en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Qu'est-ce qu'on veut en définitive ? Gagner ! Et malheureusement on ne le fait pas toujours avec la manière. C'est un nouveau groupe qui doit se renforcer à travers un vécu. On ne peut pas toujours demander des choses immédiates à un coach. On fera les comptes fin de saison", a ajouté Bernard Lama.



L'ancien gardien du PSG s'est exprimé sur la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, et il considère que la gestion de Mauricio Pochettino est assez bonne : "Ne pas choisir entre Donnarumma et Navas ? Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est un poste particulier mais je préfère voir deux très bons gardiens au PSG plutôt qu'un seul très bon et un autre moyen car, lorsque ce dernier devra jouer, il sera moyen. Les dirigeants ont parfaitement saisi l'opportunité de recruter Donnarumma, en fin de contrat à Milan. Après, les gardiens doivent assumer cette situation. Ce n'est pas tellement évident mais ce sont des joueurs internationaux".

"Le PSG dispute trois compétitions donc Navas et Donnarumma peuvent jouer chacun 30 matches titulaires dans la saison, plus les rencontres de leur équipe nationale. Il faut les faire évoluer sinon on va en frustrer un et on risque de le perdre. Est-ce une bonne chose, de vouloir jouer tous les matches ? À l'époque, j'avais demandé à Arthur Jorge de faire jouer Luc Borelli (sa doublure) car il s'entraînait dur, voir plus que moi et à un moment donné je n'en pouvais plus car je disputais trop de compétitions. Nous avons ensuite pratiqué l'alternance en coupe et c'était une bonne chose", a conclu Bernard Lama.