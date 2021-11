Thilo Kehrer après PSG-Nantes : « Une bonne préparation pour Manchester City »

C'est encore un match dans lequel Paris ne s'est pas facilité la tâche...

Ça ne va pas toujours de la meilleure façon. On sait que l'on doit s'adapter et pour l'instant on s'adapte très bien à toutes les situations et on sort toujours des matchs avec quelque chose de positif. On a montré beaucoup de belles choses dans le jeu et aussi défensivement. Surtout avec le carton rouge, on a joué encore plus serré, on est resté tous ensemble.

Après le succès face à Nantes, Thilo Kehrer a loué la solidité et les ressources mentales du #PSG. pic.twitter.com/oeJokSFmGB — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 20, 2021

La première période est aussi un des points positifs. On a senti que les repères et les automatismes sont là...

On sent que ça vient petit à petit et qu'on se trouve de plus en plus sur le terrain. On a dit depuis le début (de saison) que l'on a besoin de ça et on sent que ça vient car on travaille tous les jours là-dessus à l'entraînement.

Sentez-vous que le groupe est prêt pour le gros défi et le choc face à Manchester City (mercredi) ?

Oui, je pense qu'aujourd'hui c'était une bonne préparation pour mercredi. Après une trêve, il faut retrouver le rythme le plus vite possible. On est content de prendre les trois points et ça donne un bon sentiment pour mercredi.