PSG-Bayern, Thomas Tuchel : "On décidera après l'entraînement pour Navas"

Thomas Tuchel a annoncé ce samedi en conférence de presse qu'une décision serait prise en fonction de l'entraînement du jour pour Keylor Navas.

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce samedi à la veille d'affronter le en finale de la , dimanche (21 h). L'occasion de faire un point sur l'état de forme de Keylor Navas, tout juste remis d'une blessure aux ischios jambiers droits.

Le groupe et les états de forme de Navas, Verratti et Gueye

Thomas Tuchel : Marco (Verratti) et Idrissa (Gueye) se sont entraînés sans problème avec nous ces derniers jours. Ils sont disponibles. Pour Keylor (Navas), c'est autre chose. Il va se tester complètement aujourd'hui pour la première fois. On décidera après l'entraînement s'il peut démarrer.

Marco Verratti peut-il débuter lui aussi ?

Sa blessure, c'était un coup. Ce n'était pas une blessure musculaire. Le risque n'est pas grand. C'est un petit peu la même chose que Kylian (Mbappé). Il est capable de jouer, mais on décidera s'il démarre demain matin.

Doit-on changer une équipe qui gagne en finale de Ligue des champions avec le retour de Marco Verratti ?

Je vais répéter la même chose. Marco est capable de jouer. Ce n'était pas une blessure musculaire. Il se sent bien, et s'il fait l'entraînement correctement il est disponible. Ce sera difficile pour lui d'être à son meilleur niveau pendant 120 ou 90 minutes, mais on décidera s'il commence demain ou non.

Comment allez-vous préparer l'équipe pour cette finale ?

On prépare l'équipe de la même façon qu'on a préparé Dortmund, l' ou Leipzig. Hier (vendredi), on a montré quelques images à l'équipe. On a fait un entraînement tactique. Aujourd'hui, ce sera la même chose qu'avant Leipzig. On a fait deux réunions, on mangera ensemble. Il n'y aura pas de tactique. C'est une grande finale, entre deux équipes très fortes. Ce n'est pas le moment pour changer des choses.

L'expérience d'un joueur comme Navas en C1 peut-elle être prépondérante pour un match comme celui-là ?

Je parle beaucoup de cela avec Keylor (Navas). On a aussi Angel (Di Maria) et Neymar qui ont gagné cette compétition. C'est un petit avantage pour le Bayern de connaître ce genre de matches. Ils sont habitués, c'est un grand club. Et pour nous, ce sera un grand défi. Mais on est confiants. Il faudra faire un bon match pour mettre à mal cette équipe.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.